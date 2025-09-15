Top 10 News Today:୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:23 AM IST

Top 10 News Today:୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ, ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1. ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ୍‍ ଇଞଜିନିୟର ଏମ୍‍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୧୮୬୧ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଦିନକୁ ଭାରତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସ ଭାବବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଦିନକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟିଶ୍‍ ଭାରତରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନାଇଟ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 
 
2.ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରିୟହିନ୍ଦୀ ଦିବସ
ଆଜିର ଦିନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦି ଦିବସ ଭାବେ ନାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ୧୯୪୯ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ହିନ୍ଦିକୁ ରାଜଭାଷା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ସଭାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 
 
3. ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବର ଆୟୋଜନ
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଇଡ୍‍କୋ ପଅଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମେଳାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏଥିରେ ୭ଟି ବିଭାଗ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ୧୬୮୬ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 
 
4. ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଆଜି କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ୨୭ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ୨୫ ହଜାର ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୫୨ ହଜାର ନିଯୁନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 
 
5.୧୭ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସ୍କୁଲ୍‍ଗୁଡ଼ିକୁ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁଆ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମା’ ନାଁରେ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାକାର କରିବା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ। 
 
 
6. ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ
ଏସିଆ କପ୍‍ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ଓ୍ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। ଦୁବାଇରେ  ଏହି ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୯ ଓ୍ୱିକେଟରେ ୧୨୭ ରନ୍‍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ୧୫.୫ ଓଭରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରନ୍‍କୁ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‍ ଏହି ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ସର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।
 
7. ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ
ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦିଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 
 
8. ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲା ଆମେରିକା
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଚାପ ପକାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଏହି ଚାପ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଚିବ ଏ ନେଇ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।  ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ମକା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। 
 
9. ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି
ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି। ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ନୂଆ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ସହିଦ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିବା ସହ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। 
 
10. ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଦେଶରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସ୍ୱଭାବିକଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିଥାଏ।
;