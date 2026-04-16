Top 10 News Today:ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା
ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା। ଘର ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରିବେ ୯୦ ହଜାର ୨୦୦ ଅଧିକାରୀ। ୧୫,୧୪୦ ସୁପରଭାଇଜର୍ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ୮୦୦ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ଟି ଘର ଗଣତି କରିବାକୁ ହେବ। ଘର ଗଣିବା ସହ ନମ୍ବରିଂ କରିବେ ଓ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ମେ’୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜନଗଣନା।
୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ପାରଦ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୋଳ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ବି ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା ୧୯ ାରିଖ ଯାଏ ତାତିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ
ଡିଲିମିଟେସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଧାନସଭା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ସାମାନ୍ୟତମ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଯାଉ । ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ରୁ ୨୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ୩.୪%କୁ କମିବ ।
ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ’ ଦଳ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୋକିମ
ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ‘ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ’ ନାମକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ-୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବୃହତ୍ ସଭାରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ । ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଲଢିବ । ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ହେବ। ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଲଢିବ, ଯାହା ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି, ନାରୀଶକ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ଦଳ କାମ କରିବ ।
ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୫୯ ନାବାଳକ
କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୫୯ ଜଣ ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ୭୧ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିଲାଣି RPF। ରଘୁନାଥପୁର, ଚାନ୍ଦପୁରର ମୌଲାନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ରଖି ପଠା ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନପାରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଆରପିଏଫ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ
ସଂସଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆସନ ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ କରିବା ଏହି ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବୁଡିଗଲା ଡଙ୍ଗା, ୨୫୦ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ନିଖୋଜ
ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଜାତିସଂଘ (ୟୁଏନ) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଡଙ୍ଗାଟି ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶର ଟେକନାଫରୁ ମାଲେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଶରଣାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ (UNHCR) ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ପ୍ରାୟ ୨୮୦ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡିଥିଲା।
ଏଣିକି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ସହ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିବ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ସୂଚନା ପରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ । ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଲୁଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଲ୍ଫିଂ ଏରିଆ କରାଯିବ । ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ।
ତୁର୍କୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ୯ ମୃତ
ତୁର୍କୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଦେଶ କାହରାମାନମାରାସରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସେଠାକାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଝରକାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସହଜ ବିଜୟ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସହଜ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ୧୪୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟିମ୍ ୧୫.୧ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୯ ରନ୍ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୪ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ବଳରେ ୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାର ୧୩ଟି ବଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ବଳରେ ୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୨୩ ରନ୍, ଟିଭ ଡେଭିଡ ଏବଂ ରୋମାରିଓ ଅପରାଜିତ ୧୪-୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଦେବଦୂତ୍ତ ପଡିକ୍ଲଲ ୧୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।