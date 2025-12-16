Advertisement
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଜାଡ, ୨୦୨୬ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:02 AM IST

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଜାଡ, ୨୦୨୬ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ରାଜ୍ୟରେ ଜାଡ଼ର ପ୍ରକୋପ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଘୁ. ଉଦୟଗିରିର ରାତି ପାରଦ ସମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ୩ ଡିଗ୍ରିକୁ ଖସିଥିବା ଘୁ. ଉଦୟଗିରିର ପାରଦ ୫ ଡିଗ୍ରିକୁ ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୧ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରି, ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୭.୪ ଡିଗ୍ରି, ଚିପିଲିମାରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯ ଡିଗ୍ରି, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୨ ଡିଗ୍ରି, ଅନୁଗୁଳରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି।

ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା: ନଈପଠାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ଘଟଣା ବର୍ବରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଟପିଛି। ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା‌ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୟା ନଦୀପଠାକୁ ଟେକି ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନାଚେନ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରି ଦରମରା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। 

୨୦୨୬ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ୮୨ଟି ଛୁଟି ହେବ। ଏଥିରୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଜୟନ୍ତୀ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଅନୁମାନ କରି ମେ ୬ ତାରିଖରୁ ଜୁନ ୧୭ ତାରିଖ ପଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୮ ଦିନ ଖରା ଛୁଟି ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଶୀତ ସମୟରେ ୮ ଦିନ ଲେଖାଏ ଛୁଟି ରହିଛି। ପୂଜା ଛୁଟି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରୁ ୨୬ ଯା ଯାଏ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ରିଖ ଯାଏ ଶୀତ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ୨ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି
ମଙ୍ଗଳବାର ଧନୁସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ମାସ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ମାସାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଚାଲିବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ । ସୋମବାର କୋଠଭୋଗ ରୋଷଘରେ ନୂଆ ଚୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହଛି । ମହାସୁଆରମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରିଛନ୍ତି । ପହିଲି ଭୋଗରେ ବିରି, ଗହମ ଓ ଗୁଆଘିଅରେ ତିଆରି ପିଠାମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଉଳକରଣ ପିଠା ଚିଠା ବଡ଼ୁସୁଆରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଠା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପବିତ୍ର ଧନୁସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧନୁମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ।

୨୧ରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ !
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ AD ଶାହ ଆସନ୍ତା ୨୧ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଭଦ୍ରକର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବୁଦ୍ଧିଆକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟ
ଭଦ୍ରକର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବୁଦ୍ଧିଆକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଚରମ୍ପା ମାଲ ଗୋଦାମ ନିକଟକରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଭାଂଶୁ ମିଶ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ: କଲବଲ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ୫୦୦ ଛୁଇଁଛି, ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ହାନିକାରକ । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ସ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୋହିଣୀ, ବାୱାନା, ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ, ଅଶୋକ ବିହାର, ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଆଇଟିଓ, ଏବଂ ଚାନ୍ଦନୀଚୌକ । ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପବନର ମନ୍ଥର ବେଗ, ସ୍ଥିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । 

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ ଉଦଘାଟିତ
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଲୋକସେବା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ଡିଜିପି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ।

ଆସାମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଆସାମରେ ସହାୟକ ହେବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ବାଦ ପଡିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପଟେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପଟେଲ ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶାହବାଜ ଅହମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

