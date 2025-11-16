Top 10 News Today: ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର
ଓଲିଉଡ ସଂଗୀତ ଜଗତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ । ଏବେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତି ଜଟିଳ ରହିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ ଖରାପ ଥିବାବେଳେ କିଡ୍ନି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା: ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୮ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ NIA ର ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଠ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଇଛି। IMA ଡାକ୍ତର ଶାହିନ, ଡାକ୍ତର ଉମର, ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଡକାଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଧରାକୋଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଧରାକୋଟ ସାହିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ୩ ବଖରା ଘର । ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହ ନଗଦ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରିଣ ଓଡ଼ିଶା
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ରବିବାର ରାତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଶୀତକୁ ନେଇ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ପାରଦ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ୍ୟୁ
ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ୩୦୦ ଫୁଟ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
ଢେଙ୍କାନାଳାରୁ ଆସିଲା ଚାକିରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାକିରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଖାକି ପୋଷାକର ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ୮ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ କମିଟିର ଦୁଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ନେତା ସମେତ ୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବିକେଏସଆର ଡିଭିଜନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କୋୟାଦ୍ଦି ସଂବୟା ଓରଫ ଆଜାଦ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ମାଓ ସଂଗଠନର ଟେକନିକ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଆବ୍ବାସ ନାରାୟଣ ଓରଫ ରମେଶ ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଘ ଗଣନା
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା । ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଥୋରିଟିର ଗାଇଡ ଲାଇନକୁ ଆଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ ଲାଇନ ପକାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବିଷ ବଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସହରର ହାରାହାରି AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ, ରାଜଧାନୀର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 405 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।
ଆଇପିଏଲର ମିନି ନିଲାମ
ଶନିବାର IPL 2026 ରିଟେନସନ୍ ଡେ ଥିଲା। ଏହି ମିନି ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନଡ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।