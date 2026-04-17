Top 10 News Today:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାସ୍ନାନ, ତାତିରେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3181876
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାସ୍ନାନ, ତାତିରେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:01 AM IST

Trending Photos

୩ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍‌ ଆଗତ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଜୋର୍‌ଦାର ବିତର୍କ
ସଂସଦର ତିନିଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ଏନ୍‌ଡିଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଲୋକସଭାରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍‌ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୫୪୩ରୁ ପ୍ରାୟ ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିବାବେଳେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର। ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଡିଏସପି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାହ୍ୟାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଇନସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାସ୍ନାନ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଭିତର ଶୋଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ୨ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସାରା ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭାଗ ବିକଶିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ
ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ । ଶଙ୍ଖ ଭବନ ସହ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପାଳିବ ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ । ଏହି ଦିବସକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାସହ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ୨୯ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନିଜେ ନବୀନ । 

ତାତିରେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ, ଉପକୂଳରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ
ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି । ପାରଦ ୪୩ ଡେଇଁ ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହେଲାଣି । ୧୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବ । ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କାଁ ଭାଁ । ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏବେ କମ୍ । ଗୁରୁବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲା ୪୩.୭ ଡିଗ୍ରୀରେ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ୪୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା । ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁର ୪୨.୨, ହୀରାକୁଦ ୪୨.୨, ଭବାନୀପାଟଣା ୪୨.୫, ବଲାଙ୍ଗୀର ୪୨.୨ ତାତିରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲା । ଉପକୂଳରେ ପାରଦ ୩୫-୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରକୋପ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ । ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ବର ଉଠାଇବାକୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କଲେ ନବୀନ
ସଂସଦର ତିନିଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ସମେତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି।  ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍‌ ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ନବୀନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍‌ ସହ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଯୋଡ଼ା ନଯାଉ। ଏହି ବିଲ୍‌ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ବାର୍ଥ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହେଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କରାଯାଉଛି ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଙ୍ଗ
ଗୁରୁବାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ ଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ରେ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ରୁ ୧୧ ଚାରିଦିନ ଧରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା‌। ଗତ ୧୩ ତାରିଖରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି। ୧୨ ଟା ୨୫ ରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଖୋଲି ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ ୭ ଟା ୧୫ ରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।‌

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ-ଇରାନ ବିବାଦ ପରେ, ଲେବାନନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ 10 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଲେବାନନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି।

ହାରିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୭ ୱିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ୱିଂଟନ ଡିକକଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ( ୬୦ ବଲରୁ ୧୧୨ ରନ) ସହାୟତାରେ ୬ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୯୫ ରନ କରିଥିଲା । ନମନ ଧୀର ୫୦ ରନ କରିଥିଲେ । ଜବାବରେ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

