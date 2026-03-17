Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:୪ ବିଜୟୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:୪ ବିଜୟୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:37 AM IST

Top 10 News Today:୪ ବିଜୟୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ : ୪ ବିଜୟୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ୪ ବିଜୟୀ ନେତା । ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନିଜ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଯାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କମନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ । 

ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ  କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ କହି ଆସୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବାକୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜେପି ଲିପ୍ତ ରହିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। 

ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଢିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏସ୍‌ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୬ ଜଣିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଓ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

କାବୁଲର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ; ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୋଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବଢିଲା ଇଗ୍ନୋର ନାମଲେଖା ଅବଧି
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଇଗ୍ନୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାନୁଆରୀ-୨୦୨୬ ଶିକ୍ଷାସତ୍ର ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଏବଂ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମାୟାବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଲୁଟ୍
ସିବିଆଇ ଅଫିସର କହି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ବାଲୋତ୍ରାର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓରଫ ପ୍ରଜାପତି (୨୪), ପୁନମ ଚାନ୍ଦ (୫୫) ଓ ପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜିତୁ ଚୌଧୁରୀ(୨୮) ।

ପାଦପୂରଣ ପାଇଁ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିୟାରସିଂଙ୍କୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର
ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିଂଙ୍କୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର । କବିତା ପୁସ୍ତକ 'ପାଦପୂରଣ' ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହା ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଗିରିଜାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ବିଧାୟିକା ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟ୍‌କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ଭୋଟ୍ ଦାନରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବାଲଟ୍‌ ଦେଇଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧ । ନିର୍ବାଚନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଲପିଜି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ‘ଶିବାଲିକ୍
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ,ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଏଲପିଜି କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ୍ ୪୫,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍LPG ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଧରି ଭାରତ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ୍। ହର୍ମୁଜରୁ ୪୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରୁ ଅଧିକ LPG ଧରି ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ୍ ପହଞ୍ଚିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୧୪୪ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଦଳ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଉଭୟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ, ବୋଲପୁରରୁ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଦେଇଛି।

Prabhudatta Moharana

Top 10 News Headlines Odisha
rajyasabha election
Rajyasabha Election: ୧୦ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ୩୭ ସାଂସଦ
Pakistan
କାବୁଲର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ, ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତ
top 10 news today
Top 10 News: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
lucky zodiac sign: ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧନ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ