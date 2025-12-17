Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3043711
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେଲା ଶାନ୍ତି ବିଲ, ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ଥଣ୍ଡା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେଲା ଶାନ୍ତି ବିଲ, ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ଥଣ୍ଡା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେଲା SHANTI ବିଲ୍ 
ସରକାର ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ବିଲ୍,୨୦୨୫ (ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ,୨୦୨୫)କୁ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେ ଏହି ବିଧେୟକ ବା ବିଲ୍ ଦେଶର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୯୬୨ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋମବାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏହାକୁ ଲୋକସଭାର ପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରି ଗୃହରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।

ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ରାତି ଜାଡ଼
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୨ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୫ ଡିଗ୍ରି ରହିଛି। ଏଥିସହ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ୭ ଡିଗ୍ରି, ଘୁ. ଉଦୟଗିରିରେ ୭.୬ ଡିଗ୍ରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରି, ଚିପିଲିମା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ୯ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରି ଲେଖାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି।

ମଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍‌ଯାପିତ
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦଯାପନୀ ସଂଧ୍ୟାରେ ନବରଂଗପୁରଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ.ମ‌ହେଶ୍ବର ସ୍ବାଇଁ ସଭାପତିତ୍ବ କରିଥିଲେ। ସଦିଛା, ଶୁଭକାମନା, ସହଯୋଗ, ଭାଇଚାରା ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏପରି ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଯେତେବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ସଫଳ କରି ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଚାୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଣ ପରିମାଣ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବୃଦ୍ଧିକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 

ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଥିଓପିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ
ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତ ସାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଇଥିଓପିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଅଦିସ ଅବାବାର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବୀ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଉଭୟ ନେତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ କଫି ପିଆଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ କାର୍ ଚଳାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ । ବାଟରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ପାର୍କ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ରେଡ଼ ଫ୍ଲାଗରେ ସାମିଲ ହେଲା ଦୟାନଦୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା
ଦୟା ନଦୀ ପଠାରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗଣବଳାତ୍ରାକର ମାମଲାକୁ ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରମେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏହି ରେଡ଼ ଫ୍ଲାଗ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୩ ଦିନ ତଳେ ଜାମିନରେ ବାହାରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛି। ତାକୁ ଧରିବା ଲାଗି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ୩ଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁ୍ତ ଓ ତାର ୨ସହଯୋଗୀ ଏବେବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। 

ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଡ଼ିଭାଇସ ନୀତି ୨୦୨୫ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ତାଜ ଭିଭାନ୍ତା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଡ଼ିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ଚାଲିବ BS-VI ଗାଡି
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କେବଳ BS-VI ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିରସା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାର ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 

ଭେନଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ନୌସେନା ନୌବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରି ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ ମିନି ନିଲାମ
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ପାଇଁ  ମିନି ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା। IPL ନିଲାମରେ ମୋଟ ୩୬୯ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ 77 ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନିଲାମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଏବଂ କାର୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କାମେରନ ଗ୍ରୀନ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ୨୫.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ କାମେରନ ଗ୍ରୀନ IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Delhi pollution
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କେବଳ ଚାଲିବ BS-VI ଗାଡି
PM Modi at Ethiopia
PM Modi at Ethiopia: ଇଥିଓପିଆରେ ୮ଟି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି
Odisha news
Odisha News: ବାର୍ଷିକ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ଆୟୋଜିତ
Goa Club Fire Tragedy
ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ, ଜେରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟରେ ନେଲା ଗୋଆ ପୋଲିସ
Egg safety
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ବିଷାକ୍ତ? ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି FSSAI