Top 10 News Today: ୧୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏସସିବି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ହିଟ୍ୱେଭ୍ SOP ଜାରି
ହିଟ୍ୱେଭ୍ SOP ଜାରି । ସମସ୍ତ ULB ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଅସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ଅନିୟମିତ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବନ, ରାସ୍ତା ଓ ଅବକାଠା ସୂର୍ୟ୍ୟତାପ ଅଧିକ ଆତ୍ମସାତ କରିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଉସିଂ ଏବଂ ଅର୍ବନ ଡିଭେଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡି (ULBs) ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ କଠୋର ଭାବେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏସ୍ସିବି ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ : ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି
କଟକ ଏସ୍ସିବି ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା । ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଘଟଣା ଦିନ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ ଛୁଇଁଛି । ରବିବାର ରାତିର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଏସସିବି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ସେପଟେ ଏସସିବି ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ନୂଆମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦିନ ଟ୍ରମା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରୋଗୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୧ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି । ଅଟୋ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟୋ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ବନକଲାଗି ନୀତି
ବୁଧବାର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବନକଲାଗି ନୀତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ। ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ଏହାପରେ ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତି କାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜାରି
ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଭୟାନକ ହୋଇଉଠିଛି। ଆମେରିକାକୁ ସାମରିକ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ଭୀଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇରାକର ବାଗଦାଦ୍ରେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାକୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ (ଟିମା ଝାଙ୍କର) ଓରଫ ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କର ଆହତ। ଆଜି ସକାଳ ୫.୪୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଟିମା ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡ଼ୁମାଛଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟିମା ଗୁଳି ଚଳନା କରି ଥିଲା। ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳନା କରି ଥିବା ବେଳେ ଟିମାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟିମା ଓ ତାର ତିନି ସହଯୋଗୀ ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଗୁମର
ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଖାଲି କରିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ । ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଗୁମର । ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଉ ଏବେକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ । କେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ୬ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ାକୁ ୯ଟଙ୍କାର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ।
୬ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଗିରଫ
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସରକାର ଏହି ନାଗରିକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସହଜ କନସୁଲାର ପ୍ରବେଶ ଦାବି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୋଲିସଚୁକ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ MEA ସଚିବ (ପଶ୍ଚିମ) ସିବି ଜର୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ "ଲିଖିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିବାଦ" ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଇନ୍ଦୋରରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଇନ୍ଦୋରର ବଙ୍ଗାଳୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ରାତିସାରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶିବମ୍ ବର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରର ଦୁଇଟି ମହଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ଫସି ନାହାଁନ୍ତି।
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ’ । କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଜୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।