Top 10 News Today:ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନଭୋଜି ବେଶ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳେ ସୁନା ସହିତ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
1. ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନଭୋଜି ବେଶ
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବନଭୋଜି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ ୧୮ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାବାଦ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ମାନେ ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟସ୍ଥ ବଡଛତା ମଠ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଏକ କାଠ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇବେ। ସେଠାରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଶବରୁଣୀ ବେଶ ହୋଇ ଗୁଆକୋଳି ଓ ନଡ଼ିଆ ପାତି ମିଶାଇ ଏକ ବାଉଁଶିଆରେ ଧରି ଆସି କୋଳି ବିକା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଭିତରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ଶବରୁଣୀ ଠାରୁ କୋଳି ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଓ ମଣୋହି କରିଵା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଭିତରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିବେ।
2. ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟର ରହଣୀ ଲାଗି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ତାର ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲିପାଟଣା କୁଳନ୍ତିରା ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଲାଗି ଲୋକେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
3. ନବୀନ ଅସୁସ୍ଥ
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆଡମିଶନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୨ ଦିନ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ କାହିଁକି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
4. ନଦୀରେ ୭୩ ମଇଁଷିଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକମାଣିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଗଳିଆରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ବିଷ ପକାଇଥିବାରୁ ସେହି ବିଷ ପାଣି ପିଇଥ ୭୩ ମଇଁଷିର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୩ ଜଣ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
5. ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳେ ସୁନା
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳା ସୁନାପଥର ରହିଛି। ଲହାକୁ ଉତ୍ଖନନ କରି ବିଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଆଇ ଓ ଓଏମ୍ସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟନ୍ ସୁନା ରହିଥିବା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
6. ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜେପି ନଡ୍ଡା
7. ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ସହ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ୭ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗର ତର୍ଜମା କରିବାକୁ କମିଶନ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ହେବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କମିଶନ କହିବା ସହ ତଥ୍ୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବିକଳ୍ପ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର।
8. ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହଟାଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ହଟାଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ଏହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ସୁପ୍ରିମେକାର୍ଟ ଏନେଇ କମିଶନଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
9. ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ଶିଖ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ବୌଦ୍ଧ ଓ ପାର୍ସି ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହାସହ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଛଦ କରାଯାଇ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସଂଯଖ୍ୟାଲଘୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧୀକରଣ ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
10. ଆଜି ଜେଲେନସ୍କି-ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତକାର !
ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିୟୋ।