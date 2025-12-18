Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲା । ୫.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ ୬ଡିଗ୍ରୀ, ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ୬.୬, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୭.୨, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୮, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୪, ଚିପିଲିମା, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫.୨, ଅନୁଗୁଳରେ ୩.୫ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧.୩ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି।
ପାଣି ବାଲତି ଦେଲେନି ବୋଲି ମାରିଦେଲେ: ପୋଲିସ କମିଶନର
ପାଣି ବାଲତି ନ ଦେବାରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଶିବ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାର ସହପାଠୀ ପାଇଖାନାରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲେ । ଏ ବିଷୟରେ ପଟିଆସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନସ୍ (କିସ୍) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ମୃତଦେହ କେନ୍ଦୁଝର ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏ ସବୁ ଗୁମର ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ୍ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଚନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି
ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ, କୁହୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କ୍ରମଶଃ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତାୟାତ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ରେଳ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ବିନା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ PUCCର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। PUCC ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏମିସନ ବର୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବହ୍ମପୁର ସହର ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧୦ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏଥି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୫୨ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଜୟପୁର ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୬୦୦୦ କୋଟି ଘୋଷଣା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ୪୨ ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ -ନୂଆପଡ଼ା ରୋଡ୍ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି : ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ -ନୂଆପଡ଼ା ରୋଡ୍ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନକୁ ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଭାବେ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି I ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ସିଏଏଲଏ)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୭୩ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ପ୍ରାଥମିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୨୦୨୫-୨୬ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ ୪୩କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।
ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆଉ ୧୫ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯିବ । କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି । ଆହୁରି ୧୫ ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ଆବେଦବ ଆସିଛି । ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଭାରତର ସମାନ
ବାଂଲା ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଂଲା ହାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ । ହାଇ କମିଶନର ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ୍ ହାମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ କୁଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ କରାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ବାହାରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମନ ଜାରି କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିସହ ଭାରତ ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ
ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଖବରକାଗଜକୁ ବିଜେପି ସରକାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଦନାମ କରୁଛି।
କୁହୁଡି ପାଇଁ ବାତିଲ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦
ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ରାତି ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ହଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ହଟି ନଥିଲା। ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।