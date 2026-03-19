Top 10 News Today:ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା, ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee Odisha

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:15 AM IST

ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା
ଆଗାମୀ ଅପ୍ରେଲ୍‌ ୧୬ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହଗଣନା ଓ ଗୃହତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଗଣନାକାରୀମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଜନଗଣନା ହେବା ସହିତ ସେଲଫ- ଏନୁମେରେସନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ।

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା
ଆଜିଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୧ ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା। ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ଏହି ୫୧ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ବରିଷ୍ଠ ସଵଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ୩୦୮୨ ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋର୍ଡ। 

୭ ଜିଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା
କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କମ ରହିଛି। ବୁଧବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବହିପାରେ। 

ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ( ଇଡି) ଦ୍ବାରା ଆଇପ୍ୟାକ ଅଫିସ୍‌ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ  କହିଛନ୍ତି।  ଏଭଳି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉପାୟଶୁନ୍ୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ କି ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।  କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ଇଡିକୁ ପ୍ରତିକାର ବିନା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏନ୍‌ଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଇଡି (ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନି‌ର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ)ର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବା ସହ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା (BHAVYA)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୦୦ଟି ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲଗ୍-ଏଣ୍ଡ-ପ୍ଲେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ଭଳି ସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ। ୧୦୦ଟି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସହର ବିକଶିତ ହେବ। FCRA ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।

ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୃଡ଼ ଅଏଲ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ
ପାରାଦୀପର ଏସ୍.ପି.ଏମ୍ ବର୍ଥ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଜାହାଜ MT ଫ୍ଲୋରା। ଓମାନରୁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ଆସିଲା। ରଷିଆନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ଆସିଛି। ଏସ୍.ପି.ଏମ୍ ବର୍ଥ ରେ ଖଲାସ କରିବ ଏହି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ।

କଟକ SCB ଟ୍ରାଜେଡିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ୪ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ୱିତ
କଟକ SCB ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଏବେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି । ୪ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୪ ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଅଫିସର ହେଲେ କଟକ ସର୍କଲର ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରକାଶ ଜେନା, କଟକ ସର୍କଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ବେହେରା, SCB ମେଡିକାଲ ଓ ହସପିଟାଲର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅଭିନବ ପୃଷ୍ଟି, ଓ  SCB ସବ-ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ବାଳ ସସପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

SCBରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
କଟକର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ରବିବାର ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତନାଘନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ଗସ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରୋକ୍ ଲାଗିନି। ଆଜି ପୁଣି ନିଆଁ ଲାଗି ଯିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। 

ବନ୍ଦ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ
ଈଦ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାରର ଅନୁରୋଧରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଅପରେସନ୍ ରାଦ୍ ଅଲ୍-ଜୁଲମ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ୧୮-୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୩-୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଲାରିଜାନି ନିହତ
ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ୧୫ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ ଇରାନର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେହେରାନରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଥିଲା । ଖାମେନେଇଙ୍କ ପରେ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ।

