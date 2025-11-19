Advertisement
Top 10 News Today: କମିବ ଜାଡ଼, ଅଲଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:38 AM IST

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪ ନୂଆ ତହସିଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ତହସିଲ
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାରୋଟି ନୂତନ ତହସିଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ୩୨୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏଥିସହିତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର (RDCs)ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ମୋହନ
୧୪ ମାସ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କହିଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମହାଦ୍ରୁମ ପରି ବସୁଥିବା ଗାଦିମଡା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଗାଦିମଡ଼ା ବାବୁଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 

ଖସିବ ଜାଡ଼, ବଢିବ ପାରଦ
ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି କମିବ ଥଣ୍ଡା। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି । ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ପାରଦ ଆହୁରି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ କମିବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁର ଓ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁର, ପାରାଦୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ । 

ବିଧାନସଭା ବୁଲିଲେ ୪୦ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(ପିଆର୍‌ଆଇଡିଇ) ପକ୍ଷରୁ ୧୨ଟି ଦେଶର ସଂସଦରେ ସଚିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ୪୦ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବୈଠକକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 

ଓଡ଼ିଶାର ୫ଜିଲ୍ଲାକୁ ‘ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର’ରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଜଳ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୪ ଏବଂ ଜଳ ସଂଚୟ ଜନ ଭାଗୀଦାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧୦ଟି ବର୍ଗର ମିଳିତ ବିଜେତାଙ୍କ ସମେତ ୪୬ ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର, ଏକ ଟ୍ରଫି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଗରେ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଅଲଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗିରଫ
ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡି ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୁପର ୧୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଇଡି ୪.୮ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମିଥ୍ୟା NAAC ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଠକାମି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍‌ରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହିଡ଼ମା ନିହତ
ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ୍‌ ଯବାନଙ୍କ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ ତଥା ମାଓ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହିଡ଼ମା। ହିଡ଼ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜେଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ନକ୍ସଲ ଏହି ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଲ୍ଲୁର ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲା ମାରେଡମଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍‌ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍‌ ଜୋର୍‌ଦାର ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ହିଡ଼ମା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ୍‌ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି।

ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ କୋଣାର୍କ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼
ବୁଧବାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ । ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସମାରୋହ ପାଳନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ଉମର
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମର ପୁଲିସ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର-ଉନ୍-ନବୀର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ସାରିଛି। ଉମର ନବୀର ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ,କେମିତି ସେ ଆଇଏସଆଇଏସ ଓ ଅଲକାଏଦର ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲାକୁ ଦେଖୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୋମା ବାନ୍ଧି ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧର୍ମର ଭଲ କାମ ଭାବୁଥିଲା। ଏହି ଫୋନରୁ ପୁଲିସ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି ,ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଉମର ଏହି ଫୋନ୍ ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେଇ କହିଥିଲା, ଯଦି ତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ଆସେ ତ ଫୋନକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ।

ଲେବାନନ୍‌ରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ର ବଡ଼ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 
ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଡ଼ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି । ପୁଣି ଖପେ ପାଲେଷ୍ଟାନୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ସିଦୋନରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ହମ୍‌ଲା ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ପରେ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ । ଏଥିରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନୁହେଁ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛି ହମାସ୍ ।

Prabhudatta Moharana

