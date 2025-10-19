Top 10 News Today:ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ୨୧ରୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଜୟ, ଘାସିରାମ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶନିବାର ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ତେଲିପଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନୂଆପଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁର୍ମୀ ସୋରେନଙ୍କ ପାଖରେ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଗୁରୁ ଓ ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଘାସିରାମଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଥିଲେ।
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି
ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ନା ୨୧ରେ ପାଳନ ହେବ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ମାଜିଷ୍ଟେରିଆଲ୍ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସର କଟକଣା
ରାତି ୯ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ । ଦୀପାବଳି ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସିଙ୍କ ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୁଲିସର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏଥର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟ ସୀମା ରାତି ୧୦ଟା ନୁହେଁ ରାତି ୯ଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ରାତି ୯ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବାନ୍ଧିବ ପୁଲିସ । ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ । ଦୀପାବଳି ବାହାନାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖାଇକୁ ବସ୍ ଖସି ୮ ମୃତ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନନ୍ଦୁରବାର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦଶାଳୀ ଘାଟିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି ଆଜି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ୍ବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଘାରିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ
ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପୁଣିଥରେ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ । ଆମେରିକାର ଜିଏଫଏସ ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦିଓ ଏନେଇ ଚିତ୍ର ଏବେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ।
୨୧ରୁ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ। ପରେ ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି କିଛି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଆଉ ୨୦ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ
ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଉ ୨୦ଟି ନୂତନ ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏହା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୪ଟି ସାଇବର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୧୨୭ଟି ନୂତନ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସହିତ ୧୭୦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ଏଥି ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସେଣ୍ଟରଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୩ କ୍ରିକେଟର ମୃତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ୧୭ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ନିହତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି କବୀର, ଶିବଗତୁଲ୍ଲା ଓ ହାରୁନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ଏସିବି) କହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆର୍ଗନ୍ ଓ ବର୍ମାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇ ଦେଶର ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଲିଙ୍କ୍ ମାମଲା: ଘର ମାଲିକ ସମେତ ୪ ଗିରଫ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ସେକ୍ସ ରାକେଟରେ ସଂପୃକ୍ତି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଆଜି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତା’ମଧ୍ୟରେ ୨ ଦଲାଲ ଏବଂ ଘର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରି ଆଉ କିଏ କିଏ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ମାମଲାର କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁ ସେଠୀ। ଯିଏ ଅନଲାଇନରେ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସ୍ଥିତ ଘରୁ ଆଣି କ୍ୟାପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ।
ଭାରତକୁ ଦେଲା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ
ତାଲିବାନଠୁ ହାରି ଏବେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସେନା ମେ' ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରି ଭାରତ ସହିତ ଆଉ ଏକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ପରମାଣୁ ବିପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।