Top 10 News Today: ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ, ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ହଟାଇପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2928118
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ, ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ହଟାଇପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:33 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ, ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ହଟାଇପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1. ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
କାଶୀପୁର ଜଙ୍ଗଲ ରେଞ୍ଜର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୭ ଜଣ ଡିଏସ୍‍ପି  ଏହି ଚଢ଼ଉର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। 

2. ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ
ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଓ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ନା ତାହା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 

3. ୨୩ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ
ସାର କଳାବଜାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ।  ଏହିଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ  କିସାନ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‍ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

4. ଭୋଟଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସଂଗୀନ କଲେ ରାହୁଲ
ଭୋଟଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି  ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଭୋଟ ଚୋରିରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। 

5.ଆଦାନୀକୁ ସେବିର କ୍ଲିନଚିଟ
ଷ୍ଟକ୍‍ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଆଦାନୀକୁ କ୍ଲିନ୍‍ ଚିଟ ଦେଇଛି ସେବି। ଆଦାନୀ ଏହାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ସେବି। 

6. ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ହଟାଇପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ବଢ଼ାଉଥିବା ଆମେରିକା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍‍କୁ ହଟାଇପାରେ ବୋଲି  କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଉପଦେଷ୍ଟଔା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍‍। ଏହା ସହିତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜବାବୀ ଟାରିଫ୍‍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେି ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 

7. ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦକଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକାରେ ବେଆଇନ୍‍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ୨୩ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ q’ଲି କହିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛି ଆମେରିକା। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

8. ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇର ଚାର୍ଜସିଟ
ଶିଳ୍ପପତି ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜଶିଟ୍‍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ କାରବାରରେ ୨୭୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।  ଅନୀଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍‍ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଏହି କାରବାର ଯୋଗୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 

9. ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୨୩  ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଏପରି ପାଗ ରହିବ। ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀ ଫୁଲିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 

10. ଅଭିଯୁକ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା କ୍ରୁଟ
ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମ ବସ୍‍ର ଜଣେ ଗାଇଡ୍‍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଭାଇରାଲ୍‍ ହେବାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି କ୍ରୁଟ। ଏହି ଗାଇଡ୍‍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଏହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ପୁଲିସ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
Donald Trump: ବ୍ରିଟେନକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ଫିଲିସ୍ତିନକୁ ଦେଶ ଭାବେ ମାନିପାରିବୁ ନାହି
Odisha Govt
ବୁଲା ଗୋରୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା
Rahul Gandhi
Gen Z ବଞ୍ଚାଇବେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ଭୋଟ ଚୋରି ଆରୋପ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ କାର୍ଡ ଖେଳିଲେ ରାହୁଲ
Top 10 news
ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୧୦ ଖବର
Odia News
ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଯବାନ ଗୁରୁତର, ଗୁଫଡ଼ିରେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ
;