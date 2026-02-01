Advertisement
Top 10 News Today:ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର


Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:38 AM IST

Top 10 News Today:ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ବଜେଟ
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ତାଙ୍କର ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏନଡିଏ ସରକାର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ହେବ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇସାରିଛି। ଏହା କେବଳ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବଢିଲା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ
ବଜେଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, HPCL, ଏବଂ BPCL) ଏହି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୪୯ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ₹୧୧୧ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପରିବାର ସହ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ‌ । ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଭବନ । ୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଭବନ ଯିବେ । ୪ ତାରିଖ ସକାଳେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ୨ ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ । ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୬ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 

ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ: ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ୍‌ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ କଫି ଚେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ୍‌ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏହି ହ୍ବାଇଟ୍ କୋଲର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା ।

ଆଜି ଗଜଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ
ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରବିବାର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦ୍ବିପ୍ରହର ଧୂପ ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ କରାଯିବ। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ କରାଇବେ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଖିରି, ଅମାଲୁ ଭୋଗ କରାଯିବ। ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଚାରି ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦ୍ମାସନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୋଳରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଉପବେଶନ କରିଥାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହସ୍ତପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି।  ଚାରିଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ହଳ ଓ ମୂଷଳ ଥାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇହସ୍ତ ଓ ଦୁଇପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଛନ୍ଦାୟିତ ପଦରେ ଏକ ପଦ୍ମ କଳିକା ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। 

ବଡ଼ବିଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସିପୁ କୁମାରକୁ ଗୁଳି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡକାୟତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସିପୁ କୁମାରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ଟାଙ୍କୁରା ନିକଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡରେ ସିପୁ କୁମାର ଆହତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ବିଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର
ଦିବଙ୍ଗତ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧାନସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତା ଭାବରେ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ପରବ ୨୦୨୬ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ
ଓଡ଼ିଶା ପରବ ୨୦୨୬ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଫିକି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପରବ ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତକଳା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏହି ପରବକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି କହିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାରସ୍ପରିକ ରାଜ୍ୟ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବା ସହ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ।

ଉଷା ପାଢୀଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି
୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ACS) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ।

4-1 ଟି୨୦ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ
 ଅନ୍ତିମ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ୨୭୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି । ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ୨୭୧/୫ ହାସଲ କରିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ ୨୭୨ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ଭାରତ । ୪୩ ବଲ୍‌ରୁ ୧୦ ଛକା ଓ ୬ ଚୌକା ସହ ଇଶାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୧୦୩ ରନ୍‌ । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୩୦ ବଲ୍‌ରୁ ୬୩ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ।

