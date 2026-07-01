Top 10 News Today:ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କମିଲା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳଦର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଜୁଲାଇରେ ଭଲ ବର୍ଷା
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ । କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଚାଷ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ।
୩ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରୁ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଆସି ରାତି ୮ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
କମିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ଦର
ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଉଭୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୧୮୩ ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ୩୧୧୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ୨୯୩୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଘରୋଇ ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବି କମିଛି । ୨ ବର୍ଷ ପରେ ପଟ୍ରେଲ ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି ।
କମିଲା ତୈଳଦର
ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ଦେଶରେ ଲିଟର ପ୍ରତି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୩ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ନାଇରା ମୂଲ୍ୟ ଦେଶର ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ମୂଲ୍ୟ-ଯୁକ୍ତ ଟିକସ (VAT) ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ୨୩ ଓଏଏସ ଅଫିସର
ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । OSD ଭାବେ ଆଜିଠୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ଓଏଏସ ଅଫିସରମାନେ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପାକିସ୍ତାନରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି
ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାହୋରର କାହନା ଅଞ୍ଚଳର ଇଦଗାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସାତରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା VB-G RAM G ଯୋଜନା
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ମନରେଗାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ମନରେଗା ଆଇନ, ୨୦୦୫ କୁ ବାତିଲ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଆଇନ, VB-G RAM G (ବିକାଶ ଭାରତ - ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି - ଗ୍ରାମୀଣ) ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି।
ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ
ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ । ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ (ଆଡହକ) ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁଁ ଜଣକ ହେଲେ ଶିପିରିଆନ୍ ଦିଗାଲ । ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ତାରିଖରେ ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ବିଦ୍ୟାନଗରରେ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ.୧୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ରାୟ ।ଶିପିରିଆନ୍ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ ।ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରୁ ପାରୋଲରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ଭାଣିଜୀକୁ କିରୋସିନି ଢ଼ାଳି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ (ଆଡହକ) ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ୱାଇରୁ ବର୍ଷାଜନିତ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେମ୍ବୁରର ରୋଡ୍ ନମ୍ବର ୧୧ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କୁ ଜୈନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆଜି
ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ । ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ୨ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜିତ ହେବାର ୨ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (୧-୨) ପରାଜିତ ହୋଇ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି । ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ସାରି ଡରହାମରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ।