Add Zee Business As A Preferred Source
App

Top 10 News Today:ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କମିଲା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳଦର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:55 AM IST
Top 10 News Today:ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କମିଲା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳଦର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଲିଟର ପିଛା ୫ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ
July 1 oil Price40 min ago
2
Coaching Center building Collapsed1 hr ago
3
LPG gas price2 hrs ago
4
top 10 news todayJun 30
5
Man convicted in niece murder case gets sentence at BrahmapurJun 30