Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଆଜି ମହାନବମୀ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନ। ଯାହାକୁ ନବମୀ କିମ୍ବା ମହାନବମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ତିଥିର ନବରାତ୍ରିରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜନ ବିନା ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଅଧୁରା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ମା’ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେବୀ କୁହାଯାଇଛି ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ଆଗାମୀ ୧୨-୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । ତୀବ୍ର ଅବପାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୩ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ କାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ: ୨୯ କୋଟିର ଡିଲ୍
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (ଓପିଆର୍ବି) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୧୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ୨ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ୨୯ କୋଟି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଡିଲ୍ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୧୭ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ବୋଲି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଭସାଣି ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି
ଭୁବନେଶ୍ଵର ସହରରେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ କମିସନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଜାରି କରିଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ । ଦିନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୧ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନାବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରହିବ କଟକଣା । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସାମୁହିକ ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ୪ଟି ରାସ୍ତାରେ ୪ଟି ଭସାଣି କମିଟିର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ।
ନାଲ୍କୋରେ ସିବିଆଇ ପଶିଲା
ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନି ନାଲ୍କୋରେ ଆଜି ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ନାଲ୍କୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ସିବିଆଇରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ପୁରୀରେ ମଦ ବନ୍ଦ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ୧ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କଂଗ୍ରେସର ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ଚଲୋ ପଦଯାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ଅକ୍ଟୋବର ୨ (ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ)ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ସୀମାନ୍ତରୁ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ଚଲୋ' ନାମକ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପଦଯାତ୍ରା (ପଦଯାତ୍ରା)କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ। OPCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଲୁହା ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ୯ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫) ଚେନ୍ନାଇ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଲୁହା ତୋରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାନଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୨୨ ମୃତ
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିସାୟାସ ଅଞ୍ଚଳ (ସେବୁ ପ୍ରଦେଶ)ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଅନେକ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ
ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଶୁଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ସହ କେତେକ ନୂଆ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।