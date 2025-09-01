Top 10 News Today: SCO ବୈଠକର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡିର ଚଢାଉ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today: SCO ବୈଠକର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡିର ଚଢାଉ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:10 AM IST

1. SCO ବୈଠକର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ
ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ( ଏସ୍‍ସିଓ) ବୈଠକର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ । ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ବୈଠକରେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଆଲୋଚନା ତଥା  ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକ ଗତିବିଧିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇପାରିବେ ସେବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତ। ଗତକାଲି ଜୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ଋଷ ଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେରିକାର ନୂତନ ଟାରିଫ୍‍ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 
 
2. ମଜବୁତ ହେଉଛି ଋଷ-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ
ଋଷ ସହ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେରିକା ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‍ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଋଷର ସଫେଇ ମେସିନ୍‍ ବୋଲି  ସେ ଭାରତକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାଭାରୋ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। 
 
3.ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଟାରିଫର ଆବଶ୍ୟକତା
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଟାରିଫ୍‍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେଡେରାଲ ଅପିଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୋର୍ଟର ଜଜ୍‍ଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 
 
4. ସୀମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶାନ୍ତି
ଚୀନ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଭୟ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକ ପରସ୍ପର ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।  ଏହାସହ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ୍‍ ୨୦୨୦ରୁ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। 
 
5. ୧୬ ନୂଆ ଏନଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅବସରରେ ୧୬ଟି ନୁଆ ଏନଏସି ଓ ୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍‍ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ଗର୍ତ୍ତମୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। 
 
6. ‘ଏଜୁକେଟ୍‍ ଗର୍ଲସ ଗ୍ଲୋବାଲି’ ୨୦୨୫ ରମଣ ମାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର
ଭାରତର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ‘ଏଜୁକେଟ୍‍ ଗର୍ଲସ ଗ୍ଲୋବାଲି’ ୨୦୨୫ ରମଣ ମାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହୋଇଛି। ରୁଢିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାର କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ୨୦୦୭ରୁ ଏ ଭିତରେ ୧୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧି ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। 
 
7. ଇ-୨୦ ପେଟ୍ରେଲ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଜି
ଇଥାନଲଯୁକ୍ତ ଇ-୨୦ ପେଟ୍ରୋଲ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଆର ଗବାଇ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠର ନତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖଇ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍‍   ମିଶ୍ରଣକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାନର ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମାଇଲେଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା- ସହ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 
 
8. ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ କରାଯାଉଛି: ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଥିବାବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ସରକାରୀ କଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଧରପଗଡ଼କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଭିତରେ ୬୨ ଜଣ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବା ସୈ ୩୦ଟି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ୧୨୦୨ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଇଫକୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାନୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇନ୍‍ପୁଟ୍‍ ସବ୍‍ସିଡି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ  ଯେକୌଣସି ସାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। 
 
9. ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡିର ଚଢାଉ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଦପ୍ତରରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିଛ।ି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ୧୦ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର, ୩ ସୁପର ବାଇକ, ୧େକାଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ୧୩ ଲକ୍ଷ ନଗଦ  ଜବତ କରିଛନ୍ତି। 
 
10. ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
;