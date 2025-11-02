Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2984703
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ, ଗିରଫ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:52 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ, ଗିରଫ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି
ଆଜିଠୁ ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ । ଏଥର ୫ ଦିନ ବଦଳରେ ୪ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବ । କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ବାଦଶୀ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ୪ ଦିନ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାକୁ ବକ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ସିଂହଦ୍ବାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟ ୩ ଦ୍ବାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେବକମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦ୍ବାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର୍ ସମୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ
ଥମୁନି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ । ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଆଉ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧିନ ଜୁଗଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଦନ୍ତାକୁ ଶାଲିମାର୍-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ହାତୀଟିର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ୨୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏକ ଗୋଠ ଛଡା ଦନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରଖିଥିଲା । କିଛି ଲୋକମାନେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ, ବିକଳ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର୍ ହେବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ପାଦେ ଆଗେଇଲା ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍‌ଫୋଭ୍ୟାଲି ଠାରେ SiCSem ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମୁଦାୟ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଏହି ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା: ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏସ୍‌ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାଲିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ ହୋଇଛି । ନେପାଳ ସୀମାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିବା ଶଙ୍କରର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ସେଠାରୁ ନେପାଳ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଗାଜିଆବାଦ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା । 

ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା: ୧୦ ମୃତ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀବୁଗାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇ ୧୦ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୩୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଯୁବତୀ 
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ କାଶୀବୁଗା, ପଲାସା ଓ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍‌ ଗୁଡ଼ିପଦର ଗ୍ରାମର ୨୧ ବର୍ଷିୟ ଆର.ଦିଲେଶଙ୍କ ଝିଅ ଆର୍‌.ରୂପା ରହିଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍‌ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୟୁନିଟ ୫ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ପରର୍ବତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ ସେନେି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟ​‌ରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏମକେସିଜିରେ ପୁଣି ରାଗିଂ 
ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପୁଣି ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ । ବେନାମୀ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତାତିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲର ବୈଠକ ବସିଛି । ବେନାମୀ ରାଗିଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ରାଗିଂ ନେଇ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ବେନାମୀ ଭାବେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଙ୍ଗ ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ପରିସରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈକଠ ବସିଛି ।

ଅବସର ନେଲେ ରୋହନ
ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସରେ ନମ୍ବର ୧ ରାଙ୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଟେନିସ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ
ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଟାଇଟଲ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହ ଜଣେ ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ । ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ଫାଇଁ ଫାଇନାଲ୍‌ ଖେଳିବାକୁ  ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୫ ଓ ୨୦୧୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରନର୍ସ ଅପ୍‌ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ଦର୍ଶକ ହର୍ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କରି ଫାଇନାଲ୍‌  ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ  ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Delhi weather
Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବେବି ବିଷାକ୍ତ, ବଢିବ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ
Panchuka
Panchuka:ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
SI Recruitment Scam
SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ; ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ
amit shah
ଅମିତ ଶାହ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି; କହିଲେ- ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ୧୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ
top 10 news today
୩ ତାରିଖରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୦ ଖବର