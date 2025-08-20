Top 10 News Today:ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୬ଥାକିଆ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଇପାସ୍‌ ରୋଡ୍‌ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
୬ଥାକିଆ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍
ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ ସହରର ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କମାଇବା, ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍-୧୬ରେ (ଚେନ୍ନାଇ-କୋଲକତା କରିଡର) ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ବରରୁ ବାହାରି ଭାୟା ବାଙ୍କି, ଆଠଗଡ଼, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହୋଇ କଟକର ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ବାହାରିବ। ଏହି ୧୧୦.୮୭୫ କିମିର ୬ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ୮୩୦୭.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩.୮୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ୩.୮୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚୟନ କଟ-ଅଫ୍ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪,୩୫,୦୯୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୮୬,୪୬୪ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨.୪୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ୨୪,୫୬୦ ଜଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏବଂ ୧.୦୭ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସହ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା-ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମେଘ ଫାଟିବାରୁ ନାନ୍ଦେଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ (୭ ଯୋଡ଼ା) ବାତିଲ କରିଛି। ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ ଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୮ଟି ଉଡ଼ାଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାକ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ, ଥାଣେ, ରାୟଗଡ଼, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ନିଟ ପିଜି-୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ
ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ (ଏନବିଇଏମଏସ) ଆଜି ( ଅଗଷ୍ଟ ୧୯) ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜି ବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ-ପୋଷ୍ଟଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ (ନିଟ୍ ପିଜି ୨୦୨୫) ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଏନବିଇଏମଏସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ natboard.edu.in କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବା ସହ ରାଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ।
୧୬ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀ
୧୬ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ । ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଅନୁମତି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ବିବାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ । ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ମୁସଲିମ ଯୁବତୀ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
୬୨,୦୦୦ କୋଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ‘ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ’ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ୯୭ଟି ଏଲସିଏ ମାର୍କ ୧ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ୬୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ (ଏଚଏଏଲ)କୁ ଏହି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗ ୟି ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷିତ
ବିସିସିଆଇ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ଫେରିଛନ୍ତି।