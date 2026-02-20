Top 10 News Today:ଆଜି ଆସିବ ବଜେଟ, ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ମୃତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:15 AM IST

ଆଜି ଆସିବ ବଜେଟ
 ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚିଠା ବଜେଟ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଜେଟ୍‌ ପେଡ଼ିରେ କ’ଣ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍‌ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍‌କୁ ଦେଖିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେ ୨,୯୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ବଜେଟ୍‌ ପରିମାଣ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁପାରେ।

ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ରିପୋର୍ଟ: ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି
ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ୧୦ ଗୁଣା ବଢ଼ି ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିକଟତର ହୋଇଛି। ୨୦୦୫-୦୬ରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ୦.୯୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହା ୯.୮୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥିତି, ଋଣ ଓ ଜିଏସ୍‌ଡିପି ଅନୁପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଞ୍ଜିବ୍ୟୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଡିପି ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟହାର ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।‌ 

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କପି ଚିରି ଭିଙ୍ଗିଲେ 
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କପି ଗୃହ ଭିତରେ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଉବୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ବା ‘ଫ୍ରିବିଜ୍’କୁ ନେଇ   ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍‌ଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି  ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦାତବ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଇରାନକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଦେଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଇରାନକୁ ୧୦ ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି କରାଯିବ, ନଚେତ୍ ଇରାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦଶ ଦିନ ବିଚାର କରି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ହେବ। ଦଶ ଦିନ ପରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହେବ।

ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨ ମୃତ
କଟକରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଜନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଏଥିରେ ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଶାଶୁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଣ ଭିଡୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ୩ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶାଶୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘର କାନ୍ଥ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨ବଖରା ଘର ଜଳି ଯାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଧାନ କିଣା ବିଭ୍ରାଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୪ ବର୍ଷ ସରକାରର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ୍‌ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୁରିଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି । ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ ନ ହେଲେ ଚେତାବନୀ ଭାବିପାର । ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ପଛାଇବୁନି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏପରି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବୈଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି
ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଦଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରିନ୍ସପାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଓ ଲେବର କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

କଟକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଡିସିପିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା
କଟକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି । ମଧୁପାଟଣା ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରେସ୍‌ କାଲୋନୀ ରିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫେରାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ।

ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ
 ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଭିଯାନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୧୬୬ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ୮୨ଟି, ଚେକ୍ ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ୫ଟି ଓ ନକଲି ସିମ୍ PoS ସମ୍ପର୍କିତ ୩ଟି ସାଇବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ୮୪ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।  ନୂତନ ମାମଲା ଓ ୨୯ଟି ପୁରୁଣା ଏଫ୍‌.ଆଇ.ଆର୍‌ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ୨୯୩ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଓ ସହାୟକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Prabhudatta Moharana

