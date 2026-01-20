Advertisement
Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ, ୧ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ, ୧ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:39 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ, ୧ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

୧ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଜଳିଲା ପୁଣି୧ ନମ୍ବର ହାଟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସଂଲଗ୍ନ ଉଠା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଜିନିଷପତ୍ର । ପାଖାପାଖି ୫୦ଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ନିଆଁ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା। ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି କମ୍ପ୍ରେଶରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।

ବଢୁଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରୁ ଧୀରେଧୀରେ ଶୀତ କମିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ରାତି ପାରଦ ପାଖାପାଖି ୧ରୁ ଦେଢ଼ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫଳରେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାଢ଼େ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସଂଶୋଧନ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ
ରାଜସ୍ଵ ଆଇନର ହେବ ସଂଶୋଧନ। ଚିଠା ତାଲିକା ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ବଦଳିବ ୪୫ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଇନ। ସମୟପୋଯୋଗି ଆଇନ୍ ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ଵଆଇନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିବ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ। ହଟିବ ଅବ୍ୟବହୃତ ଆଇନ।ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଭଳି ଦୁଇଟି ଆଇନ କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଗମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିବ।ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ କୁ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଫଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୁପ ନେବା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିବ। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ ଆସିବ।

ଆଜି ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି
ଆଜି ହେଉଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ତ୍ୱ ନେଇଥିବା ତଥା ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି।  ୧୮୫୭ ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ନେପାଳୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଧରାପଡ଼ି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ।

କାବୁଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୭ ମୃତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଆଜି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାବୁଲର ଶହର-ଏ-ନୌ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଗୁଲ୍‌ଫରୋସି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ‌ହୋଟେଲ୍‌ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କାବୁଲ ପୁଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଖଲିଦ୍‌ ଜଦ୍‌ରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନିତିନ ନବୀନ । ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରହିବା ପରେ, ଆଜିଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିବେ । ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇ ନିତିନ ନବୀନ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।

ଚିଲିକାରେ ଡଲ୍‌ଫିନ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ
ଚିଲିକାରେ ଡଲ୍‌ଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏବଂ ସିଡିଏର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳ ୬ ଟାରୁ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡଲଫିନ ଗଣନା ନିମିତ୍ତ ସମୁଦାୟ ୨ଟି ରେଞ୍ଜକୁ ୩ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ୧୮ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସାତପଡ଼ାରେ ୮ଟି ଓ ବାଲୁଗାଁରେ ୧୦ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଟିମରେ ୫ ରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ରହିବା ନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକା ରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଭସାପୋଲ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
କନକ ନ୍ୟୁଜର ମହାପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭାଗରେ  ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତତ୍ପରତା । ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଠି କରୁଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୫ ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 

ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରୁ କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ
ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬ ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳ କେ.ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଉଦ‌ଯାପନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।

ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଓ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
NDTV ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଏବଂ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆୟକର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ନୋଟିସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱର୍କର ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍ RRPR ହୋଲଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହ ସମ୍ୱଦ୍ଧିତ ଅଛି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। 

