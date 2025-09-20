Top 10 News Today: ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ, H-1b ଭିସାର ଫି' ବୃଦ୍ଧି ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2929479
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ, H-1b ଭିସାର ଫି' ବୃଦ୍ଧି ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:52 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ, H-1b ଭିସାର ଫି' ବୃଦ୍ଧି ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ
ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା ୪ଥରର ବିଧାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜର୍ଜ ତିର୍କିଙ୍କ ପରଲୋକ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆପୋଲୋ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍‌ଣରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ୍ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆପୋଲୋ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌ରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି।

ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ
ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ମାସ ତଥା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଳଧୂପ ନୀତିର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନେଇ ବୈଠକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖତା ରହିଛି । ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ  ସହ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ମୁଖିଆମାନେ ବସି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ସଭାପତିଙ୍କ  ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।  

ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା – ୨୦୨୫ 
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନ ରେ “୧୨ତମ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା – ୨୦୨୫” ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥର ପୂଜା ବଜାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ୩୦ରୁ ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଏହି ମେଳା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ପାଖାପାଖି ୮ ଗୋଟି ଦେଶ ଓ ଦେଶର ୨୨ ଟି ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୧୦୦ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ୍ , ଜର୍ମାନୀର ଜିଜାଇନର୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ,  ଇରାନ ଖଜୁରି, ଗହଣା ଓ ହର୍ବାଲ୍ ତେଲ,  ଦୁବାଇର ସୁଗନ୍ଧ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଏହାଛଡା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଗହଣା, ପାଦୁକା ଓ ପୋଷାକ , କୋରିଆର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସେସରିଜ୍‌ ବି ମିଳିବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମଣିପୁରରେ ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
ମଣିପୁରରୁ ଆସିଳା ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ମଣିପୁରରେ ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ । ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ । ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା । ଇମ୍ଫାଲରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାଉଥିଲେ ଯବାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । 

H-1b ଭିସାର ଫି' ବୃଦ୍ଧି
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର (8.8 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା) ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ H-1B ଭିସା ଧାରକ ଭାରତୀୟ।

୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ଶୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ରାଜ୍ୟର ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ( ୩୦-୪୦) କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଡରାଇଲା ଲା-ନିନା: ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବରରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା
ଆସନ୍ତା ଆକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଭଳି କିଛି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଲା-ନିନା ବର୍ଷରେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୦.୫ରୁ ୧.୫ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେତୁ ଶିଶିରପାତ ଅଧିକ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।

ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ବନ୍ଦ
ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥ‌ିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଓମାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ
ଚଳିତ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ତାର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।  ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆବୁଧାବିରେ ଓମାନକୁ ୨୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଓମାନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଓମାନ ୪୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଠ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓମାନର କେବଳ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହିଁ ନେଇପାରିଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Pitar Pakshya
Pitar Pakshya: ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ପାଲଟି ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା, କିଭଳି ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତ
Odisha news
ଝାରସୁଗୁଡାର ୧୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭ
H1b Visa Price Hike
ପୁଣି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଢାଇଲେ ଏଚଆଇବି ଭିସାର ଫିସ; ଭାରତ ଉପରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ
Odia News
ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଶମ'
Top 10 news
ରାଜ୍ୟରେ ୨୫ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, ମଣିପୁରରେ ୨ ଯବାନ ସହିଦ, ୧୦ ଖବର
;