Top 10 News Today:ପୁରୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ପୁରୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ
ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସଦୀୟ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଦଶମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ କମିଟି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ସୁରେଶ ନରେୱକର ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟପ୍ରତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାୟ ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ସମନ୍ୱିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, କୋଏଲନଗର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ଓ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍କୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ, ସଭା ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ପୋସ୍କୋ କାରଖାନା
ଶିଳ୍ପପତି ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ କମ୍ପାନି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆଜି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନି ମିଶି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇସ୍ପାତ୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଖାନା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସେଠାରେ କମ୍ପାନି ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଥିବା ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜଣାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାରଖାନାରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ୩ ଦିନ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନ ୨୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ OSEPA ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ORS ଏବଂ ଖରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର । ମଣିଷ ପରି ସେ ଶୁଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁଶୀତଳ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା' । ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ୨୧ ଦିନ 'ବାହାର ଚନ୍ଦନ' ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୧ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 'ଭିତର ଚନ୍ଦନ' ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।
୪୫ ଡିଗ୍ରି ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା
ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପବନ ବହିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ଛଅ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ବିଦର୍ଭ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଗାଙ୍ଗେୟ ବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ।
ମେ’ ୨ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି । ମହାନଦୀରେ ସର୍ବମୋଟ୍ କେତେ ଜଳ ରାଶି ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଏହାର ତଥ୍ୟ MAFରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏହା ଭିତରେ ୨ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଥର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀରେ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟର ଜଳର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅର୍ଥାତ ମେ’ ୨ରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହେଲେ ଭବେଶ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE (ମେନ୍) ସେସନ-୨ ରେଜଲ୍ଟ । ନ୍ୟାସ୍ନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୩ ନଂ ରାଙ୍କ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ସେସନ୍-୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
ହାରିଲା ଗୁଜୁରାଟ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଠାରୁ ଲଜ୍ଜଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୯ ରନ କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ୪ ଓଭର ବାକିଥାଇ ମାତ୍ର ୧୦୦ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।