Top 10 News Today:ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବଜେଟ, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:39 AM IST

ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟିର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍‌ରେ ଅନେକ ଆଖିଦୃଶିଆ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍‌ର ଫୋକସ୍‌ ଏଥର ୬ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ସଶକ୍ତୀକରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଗର୍ବ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ସମାଲୋଚନା କଲେ ନବୀନ
ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍‌କୁ ଶୂନ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଠି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉପରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ବ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ। 

୫ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ ହେବ
ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ  ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ହୋମିଓପାଥିକ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ୧୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟକା: ଶୁଳ୍କ ରଦ୍ଦ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ଆଜି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି।  ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କକୁ ଆମେରିକା  ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରି ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ କ୍ଷମତାର ସୀମା ଲଂଘନ କରି ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜନ୍ ରୋବର୍ଟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ୬-୩ ବହୁମତରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୭୭ ମସିହାର ‘ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଆଇନ’ (ଆଇଇଇପିଏ) ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ସଂସଦ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଚାହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାନ୍ତା।

ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟାରିଫ ରଦ୍ଦ କରିବାର ମାତ୍ର ୩ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଧାରା ୧୨୨ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରାୟ ଦେଇଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କଲେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ୬-୩ ରାୟରେ ଟାରିଫକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ରେଭେନ୍ସାରେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଉଭୟପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନ ତଳେ ରେଭେନ୍ସା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଲିବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ହଷ୍ଟେଲ୍‌ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । 

ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ
ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ବିତୀୟ ବିଷୟ । ଆଜି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୫ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୯୭୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ୩୦୮୨ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଂଖଳିତ ଭାବେ ସାରିବା ବଡ ଆହ୍ବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇଛି । ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟର ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି  ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ କରିବେ ତଦାରଖ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେଉଥିବା ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା’ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସିଆଇ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଘୋର ବିଶ୍ୱାସହୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଲ ଏମ. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁକ୍ରବାର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ବିଧାୟକ ମେୟର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ
ଜଣ୍ଡିସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟିକା-ମେୟର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆଙ୍କ ଆରୋପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣ୍ଡିସ ସମୟରେ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ କେଉଁଠି ଥିଲେ ? ସୋଫିଆ କଣ ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ? ସେ ହଠାତ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ମେୟର ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

୨୨ରୁ ବର୍ଷା !
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଲଘୁଚାପର ଗତି ଓ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଫେବୃଆରୀ ୨୨ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷ କରି ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ ।

