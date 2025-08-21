Top 10 News Today:ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଲେ କାଗଜ, ୧୯ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
1. ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ
ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗତ କରିବା ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ୩୦ ଦିନ ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ରହିଲେ ବା ଗିରଫ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ୩୧ ତମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ରହିଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
2. ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଲେ କାଗଜ
ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ମେଞ୍ଚା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସହ ବିଧେୟକକୁ ଫାଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଚ୍ଚଜାରଣକୁ ଦେଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
3. ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଲେ ନବୀନ
ଚାରିଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଇସିୟୁ ଓ ପରେ ସାଧାରଣ କ୍ୟାବିନ ଶଯ୍ୟାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ନବୀନ।
4. ଗଠନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୀତିକ ତଥା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଆଣିବାପ ାଇଁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କମିଟି ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅନ୍ୟ କମିଟିଟି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କମିଟିରେ ୧୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କମିଟିରେ ୧୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
5.ବାରଙ୍ଗରେ ହେବ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମୌଜାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜମି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୩୦ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ।
6. ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ
ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍ସିଏଲ୍)ର ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅସିତ କୁମାରଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିବିମି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠାଇବା ଲାଗି ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
7. ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତଃ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବା ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗମ୍ଭୀର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନ।
8. ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫ ପରୀକ୍ଷଣ
ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଟିଆର୍)ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରିକ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
9. ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିଲା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ
ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ୨୬୪୨ ମେଟ୍ରିକଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଏଫ୍ସିଆଇ ନିଜ ଗୋଦାମକୁ ନେଇଛି। କିଣାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ୪୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକଟନ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୪-୨୫ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୭୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
10. ୧୯ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୋଟ ୪,୫୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୯ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୩୯ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲାରେ ୮,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ସବୁଜଶକ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।