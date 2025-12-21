Advertisement
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି, ଅଶ୍ଳଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗିରଫ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:37 AM IST

ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ହାଲ୍‌କା ଶୀତ କମିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଘୁ. ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୬ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ରହିଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ରାତି ପାରଦ ୫.୧ ଡିଗ୍ରିକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୮ ଡିଗ୍ରି, ଚିପିଲିମାରେ ୭.୬ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮.୯ ଡିଗ୍ରି, ଅନୁଗୁଳ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯ ଡିଗ୍ରି, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରି ଓ ରାଉରକେଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି।

ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ଧକ୍କା: ୮ ହାତୀ ମୃତ ୫ ବଗି ଲାଇନ୍‌ଚ୍ୟୁତ
ଆସାମର ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଭୋର ସମୟରେ ସାଇରଙ୍ଗ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାତୀପଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୮ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନର ପାଞ୍ଚଟି ବଗି ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍‌ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ (ଏନ୍ଏଫ୍ ରେଲ୍‌ୱେ) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୧୫ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ହାତୀଙ୍କ ପଲ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାମନାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜରୁରିକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ହାତୀଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ସେ ଟ୍ରେନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରି ନଥିଲେ।

ବିନା ପିୟୁସିରେ ମିଳିବନି ତେଲ
ମୋଟର ଯାନର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି' ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ୨୦ ଡିସେମ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନ। ସେଠାରେ ସେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସେହି ପୂଜ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ,ସନ୍ଥ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସମାନତା, କରୁଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଶିକ୍ଷା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗିରଫ
ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଇତିଶ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଇତିଶ୍ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଛ କେସ୍‌ରେ ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନ କରି ମୋତେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା
ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧୬.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୫.୩ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା। ଘନ ମେଘ ଏବଂ ଲଗାତାର କୁହୁଡି ଦିନସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି, ପାଲମ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଦିନସାରା ୧୩୦ଟି ବିମାନ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।

ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଜି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । 

ଢାକାରେ ଭାରତ ବିରୋଧି ହିଂସା ତେଜୁଛି
ଢାକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁଇଟି ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ସୁପର ସନ୍‌ଡେ'ରେ ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍
ସୁପର ସନ୍‌ଡେ ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲା। ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସାରିଛି। ଫଳରେ ଦଳର ପଲା ଭାରି ରହିବ । ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଭାରତ ୯୦ରନ୍‌ରେ ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । କନିଷ୍କ ଚୌହାନ (୪୬ରନ୍ ଓ ୩ ୱିକେଟ୍) ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଅକ୍ଷର ଉପଅଧିନାୟକ, ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍
ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଥରି ବୈଠକ ପରେ ୧୫ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ । ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ  ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ମଧ୍ୟସାମିଲ ଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ । ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାର ମିଳିଛି । ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଇଶାନ କିସନଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୭ରୁ ବିଶ୍ୱକପ ଲଢେଇ । ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିବେ ଆୟୋଜକ ।  ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏସଏକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ । 

 

