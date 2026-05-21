Top 10 News Today:ତାତିରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ତାତିରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 21, 2026, 09:10 AM IST

ତାତିରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୨୪ ଯାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମଜ୍ବାଳା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି, ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ଟିକିଏ ବି ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ । ଜାରି ରହିବ ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଉଷ୍ମ ରାତି ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାରଠାରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ) ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ । ଏହି ଦୁଇ ସହର ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ । ଏହାସହ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (ହିଟ୍ ୱେଭ୍) କଲବଲ କରିପାରେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରିରୋଡ୍‌ରେ ଉମେଶ ରଥ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଉପରେ ସୋମବାର ରାତି ୯ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଫତେଶ ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ବୁଧବାର ରାତି ୧୨ଟାରେ ତାମଣା ଘାଟିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଫତେଶ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ପୁଲିସ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ମୁଫତେଶର ହାତ ଓ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ସେହିଠାରେ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲା । ସେଠାରୁ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଟାଉନ ଥାନା ଏସଡିପିଓ, ଏଏସପି ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବହୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ମୁଫ୍‌ତେଶର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ 
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୭ ବିଭାଗର ୧୦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ୪୦୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ମେଡିକାଲ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କେସ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା ଆର୍‌ଏଣ୍ଡବିର ଜଣେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (Executive Engineer)ଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୮୩ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ୯୭ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ମେ ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରି-ଚେକିଂ ଆବେଦନ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କଳା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୮୪.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। କଳାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୭୭.୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୮୯.୪୫ ପ୍ରତିଶତ। । ବାଣିଜ୍ୟ ସର୍ବମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି ୮୮.୦୭ ପ୍ରତଶତ ରହିଛି। ୮୬.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୯୦.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତେବେ ରିଚେକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬ରେ ସବୁଥିରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ରି-ଚେକିଂ ପାଇଁ ମେ’ ୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିହେବ ।

କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସିବିଇ
ସିବିଆଇର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ହିମାଂଶୁ ବାଲିଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କୋଲକତା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସର ଆର୍ମି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କୋରରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ହିମାଂଶୁ ବାଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କାନପୁରର ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍’କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ
ଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସହମତି ମିଳିଛି। ମେ’ ୨୩ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନେଇ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାତ୍ର ୟୁପି ହାପୁର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ।

ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜାପାନର କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମିଷ୍ଟର ଇସିକାୱା ୟୋସିହିସା ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାପାନର 'ତୋତ୍ତୋରି' ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ‘ସିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ସ’ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

୫ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ୫ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ତଥା ସଫଳ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ଵିଡେନ, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ‘ଗେମଚେଞ୍ଜର’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ମେଗା ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା । 

ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତାର ଦମଦାର ବିଜୟ
ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସହ କୋଲକାତା ପ୍ଲେ-ଅଫ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି । ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୬୫ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଦଳ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭ୍ରମଣକାରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ୮ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୧୪୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ କୋଲକାତା ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହ କୋଲକାତା ମୋଟ୍ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ । 

