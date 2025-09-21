Top 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତେରେଛା ବାଣ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତେରେଛା ବାଣ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:09 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତେରେଛା ବାଣ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା 
ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରୀଣି ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିନ୍ଦୁସାଗର ଓ ଯାଜପୁରର ନାଭିଗୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡଦାନ ।

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନ
ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ମହାଲଢ଼େଇ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ହେଭିୱେଟ ଅସୀତ ତ୍ରିପାଠୀ ତୃତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୨ ଥର ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଜିତିଲେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

୨୫ରୁ ଲଘୁଚାପ
ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ମିଆମାର୍‌ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହି ୨୨ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫଳରେ ୨୫ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ମିଆମାର-ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତେରେଛା ବାଣ
ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ଆକ୍ରମଣ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ବକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ପରୋକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ପୁଣି ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଅସମ୍ମାନ କଥା । ପରୋକ୍ଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହେଲା ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସମାଜ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ । ଶ୍ରୀମୟୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅବସରରେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଘୁଞ୍ଚିଲା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ
ଚଳିତବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ବାଳଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମୋହର ମାରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଭୋର୍ ୪ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସଓପି ଜାରି କରାଯିବ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଣାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଟିପିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପରେ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ମୋବାଇଲ୍ କଟକଣା । 

ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ
ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇପାରେ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ୨୭ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏନେଇ ଗତକାଲି ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । 

ଖୋଲିବ ଆହୁରି ୭୦ ମଦ ଦୋକାନ
ବେଆଇନ ଭାବେ ୩୭୪ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ  ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସରକାର କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଥିଲେ ବି ତାହା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣିଥରେ ଦିନେ ବୋଆଇନ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇ ବନ୍ଦ କରାଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟରେ ପଡି ରହିଛି ୨୦ ଲକ୍ଷ ମାମଲା
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଣି ପ୍ରତି ଦିନ ମାମଲା ଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍‍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ।  କୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଚାର ପରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ହିଁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ  ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆହୁରି ୮ କାରଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 

ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ମୃତି
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୫୦ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମୁକାବିଲା
 ଚଳିତ ଏସିଆ  କପ୍‌ରେ ଆଜି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ  ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବେ । ଉଭୟ ଦଳ ସବୁ ବିବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ରଖି ବିଜୟ ପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବେ । ପ୍ରଥମ  ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍‌  ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନଆସିବା ପରଠୁ ବିବାଦ  ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ୍‌ ରହିଛି ।  

