Top 10 News Today:ପେହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ୧୮ ସହରରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ପେହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ
ଛାତିଥରା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡିଲେ ଶିହରୀ ଉଠେ ଲୋମ। ଜାତି ପଚାରି ନୀରିହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ବର ୨୦ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭିତରେ ତାଳଚେର, ବଲାଙ୍ଗୀର
ବିଶ୍ବର ୨୦ଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ୧୯ଟି ରହିଛି। ଏକ୍ୟୁଆଇଡଟ୍ଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସହର ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୪୪ ଡିଗ୍ରି ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ରୁ ୨୪ ଭିତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
୧୮ ସହରରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ
ଆଜି ୧୮ ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି । ୪୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ୪୨.୫, ହୀରାକୁଦ ୪୨.୪, ବଲାଙ୍ଗିର ୪୨.୨, ଅନୁଗୁଳ ୪୨.୧, ସୋନପୁର ୪୧.୭, ତାଳଚେର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ୪୦.୭, ଭବାନୀପାଟଣା ୪୦.୫, ଭଦ୍ରକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ୩୮.୮, ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୩୭.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଯାଜପୁରରେ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ୨୫ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାବେଳେ, ଏବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତିର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
୧୮ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୩୮୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ
ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ୩୮୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ନିବେଶ । ୭୫୬୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟିର ୧୪୬ ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ବାଲେଶ୍ବର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ । ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି ।
୨୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଦମ୍ପତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୦ ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୫ମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ ଏୟାର୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୦ଟି ନୂଆ ରୁଟ୍କୁ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଜୟପୁର, ତିରୁପତି, ଭୋପାଳ, ପୁଣେ, ସିରିଡ଼ି ଓ ସୁରଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ । ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ।
ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାଠାରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟାଙ୍କ ସହ 'ଆଦି ପରବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କ କରକମଳରେ ସମନ୍ୱିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ICCC), ନୂତନ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ‘ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଥ’ ର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି।
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର
ତାମିଲନାଡୁର ସବୁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶେଷଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଲାଗି ପ୍ରଚାରର ଶେଷଦିନରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସିଲିଗୁଡ଼ି, ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରରେ ଶାହ ପ୍ରଚାର କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କହିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ଦିଦିଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କରିବ ଗୋର୍ଖା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ।
ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ସିଜିନର 31ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)କୁ ୪୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୪୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୯୫ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା IPL 2026 ସିଜିନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ।