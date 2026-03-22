Top 10 News Today: ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ
ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନରୁ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ଝଡବର୍ଷା ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଭତରା ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ
ଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି । ସମାଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭତରା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦରେ ସମାଜ ସାମିଲ ହେବନି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହେବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଭତରା ପରିଷଦ।
ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ସଭାପତି
ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି l ସେ ଶନିବାର ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ସେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ସେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
୬ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୬ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ (ଭୁବନେଶ୍ବର) ବିଧାୟକ ନବ କିଶେର ମଲ୍ଲିକ, କଟକ-ଚୌଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନକୁ ଧମକ.
ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ। ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଡେଡ୍ଲାଇନ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନ ଖୋଲିଲେ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, “ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ” ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଧମକ ବିନା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନଦିଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ଇରାନୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିବ।
ସିଲ ହେଲା ୟୁଏନଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଦିଲ୍ଲୀର ରଫି ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ''ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'' (ୟୁଏନଆଇ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ (ଏଲଆଣ୍ଡଡୋ) ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀ (ସିଆରପିଏଫ୍) ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖାଲି କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ୟୁଏନଆଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ପାତ୍ରପଡ଼ା-ଭଗବାନପୁରରେ ୬୫ତମ କଣ୍ଢେଇ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ
ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁରର ୬୫ତମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଢେଇ ମେଳଣ । ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ମେଳଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ସହର ଉପକଣ୍ଠର ଦୁଇଗାଁ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୨୦ ମିନିଟ ମାହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ କଣ୍ଢେଇ ମେଳଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ‘ଗାନ୍ଧୀ ଚଉତରା’ରୁ ବାହାରି ଥିଲା କଣ୍ଢେଇ ମେଳଣ-ଜମାଣ । ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଛକରୁ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ଧାନକଳ ରାସ୍ତାଦେଇ ଜମାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଗ୍ରତାରା ମନ୍ଦିର ‘ଚାରିଛକ’ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଅଗଣିତ ଦେଖଣାହାରୀ କଣ୍ଢେଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିମାନସବୁ ଭଗବାନପୁର ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ମା’ ଛୋଟୀଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ୍
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଗୁଜରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କନଭେନସନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ତିନି ଦିନିଆ ‘ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ୨୦୨୬’କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶନିବାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ରମେଶକୁମାର ସାଙ୍ଘଭି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ରୁ ୨୩ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଟେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ଐତିହ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି।
କାମାକ୍ଷାନଗର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
କାମାକ୍ଷାନଗର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ । ଜଗା ପାତ୍ର ଘର ସାଅଁନ୍ତରାପୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଜଗା ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମୟରେ ଜଗା ସବୁ ସତ ମାନିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ଗୁରବାର ଦିନ ସାରୁଆଳି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ କିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ସତ ହେଲା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କଥା ମାନିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ପଚାରିବାରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମନା କରିଥିଲେ । ନବୀନ ମାନିବା ପରେ ଆଜି ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସି ଯାଇଛି । ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।