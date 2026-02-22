Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3118372
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:36 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆସୁଛି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା
ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ।  ଝାରସୁଗୁଡା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଦୃତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୋଲେରୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିବା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ଖରା ଦିନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
ଶନିବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଧମକ ଦେଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ଦେଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍‌
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ‘ଏକ୍ସିଓସ୍’ର ଏକ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ (ପେଣ୍ଟାଗନ୍‌) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖେମିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରି ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା  ଆୟାତୋଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରି ଦେଇପାରେ। ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।

ପାରାଦୀପ ବଡପଡିଆରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବା ଦୋକାନ । ପାରାଦୀପ ବଡପଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବା ଦୋକାନ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ପନିପରିବା , କମ୍ପୁଟର କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି ।

ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଦୁଇ ଦିନ ଝଡତୋଫାନ, ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତକର୍ତା । ଆସନ୍ତାକାଲି ୮ ଜିଲ୍ଲା ଓ ୨୪ ତାରିଖ ୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଷୁବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ପରେ ଗ୍ରାହକ ଲହୁଲୁହାଣ
୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇଥିଲେ ।  ଖୁଚୁରା ନାହିଁ କହି ଦୋକାନୀ ମନା କରିବାରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।  ଦୋକାନୀର ପାଖରେ ତାର ଭାଇ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲର ଧରି ଟଣା ଓଟରା କରିଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ, ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ।  ହେଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ପରେ, ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଥିଲେ ।  ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁତି ବଡ଼ଜେନା । ଘର ଏୟାରଫିଲଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ।  

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏସଆଇଆର
ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ତେଣୁ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍‌. ସନ୍ଥଗୋପାଳନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୨ SIR ତାଲିକାର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ୍‌ କ୍ଲିନ୍‌ ହେବା ଦରକାର ।

କିଟରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଭୁବନେଶ୍ବର କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ । କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁ୍ଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣଭୋଜି ମନା
ଅନୁଗୁଳ ଅଧୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣଭୋଜି ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଯାଏଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସଂରକ୍ଷିତ, ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆସିଲି, ଲାଇଟର, ତେଲ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
odisha accident news
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ: ଟ୍ରଲର–ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
Pakistan Afghanistan War
Pakistan Afghanistan War: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha liquor sales
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରିର ନୂଆ ରେକର୍ଡ: ୧୦ ମାସରେ ୬,୫୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର
Odisha investment projects
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୪୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ