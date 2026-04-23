Top 10 News Today:ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଦାନ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଦାନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି ଜନତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫୨ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ମୋଟ ୪୪,୩୭୬ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମୋଟ ୧୪୭୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ୩.୬ କୋଟି ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର୍ ଟକ୍କର ହେବ। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସମସ୍ତ ୨୩୪ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଜାରି ରହିଛି। ୫.୭୩ କୋଟି ଭୋଟର ୪ ହଜାର ୨୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ।
ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର NAC ଓ୍ବାଡ ନଂ୩ ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ଜନଗଣନା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏପରିକି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ। ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ରଘୁନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ, ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଓ ସତୀନ ବିରେନ ବେହେରା। ଅନନ୍ତପୁର ସାହିରେ ଜନଗଣନା ବେଳେ ସାହିର ନିକୁଞ୍ଜ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚନା ପାଇଁ ପୋଲସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଜି ୨୭ଟି ବିଭାଗରେ ୪୬୨୩ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତିମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ୧୫ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୪୧୧୩ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାରଯିବ । ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗରେ ୧୫୪, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗରେ ୧୪୩, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗରେ ୭୭, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସଂପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ୭୦, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗରେ ୫୨ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ୧୪ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ।
ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ
୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳୁଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ। ସକାଳ ୮ଟା ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍, ତାଳଚେରରେ ୪୩.୫, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪୧.୨, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୪୦.୮, ବାରିପଦାରେ ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ପାରଦ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ। ୨୫ ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ଦେଉଥିଲା। ତାତି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, କେଇ ମିନିଟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର(୪୭) । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିଲାନି ପୁଲିସ । ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୋରଡ଼ା ଥାନା ବାଲପଙ୍କା ଗାଁ ରାଶିପଙ୍କାଳ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ମିଳିଛି । ପରିବାର ଲୋକ ସୁଧୀରଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ହାତରେ ଥିବା ବଳାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।
୮ ବିଭାଗର ୮ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୩୯ ତମ ବୈଠକ ବୁଧବାର ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l ବୈଠକରେ ୮ ଟି ବିଭାଗର ୮ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି l
ବଦଳିବ ୫୭ ସ୍ଥାନର ବନାନ
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୮ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ବଦଳିବ। ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟିକା/ବିଧାୟକବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
୧୧ଟାରୁ ୩ଟା ଯାଏଁ ଜନଗଣନା ବନ୍ଦ:ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରୁ ୩ ଟା ଜନଗଣନା କରିବେନି ଅଧିକାରୀ। ୧୧ଟା ରୁ ୩ଟା ଜନ ଗଣନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଇସିଆଇଙ୍କ ନୋଟିସ
କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ' କହିବାକୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିବାକୁ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଜିତିଲା ରାଜସ୍ଥାନ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ବୁଧବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ (ଏକାନା) କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG)କୁ 40 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାଡେଜା ଏବଂ ଆର୍ଚର ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ IPL 2026 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ LSG ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।