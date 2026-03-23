Top 10 News Today:ପୁରୀ ସହର ତଳେ ସୁଡଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:49 AM IST

SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ହଟିଲେ ଡିନ ଓ ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଟ
କଟକ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ବଦଳିଲେ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡିନ୍ ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଏସସିବି ଡିନ୍ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ୍‌ କଲେଜର ଡିନ୍‌ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା। ଲୁସି ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସସିବି ଡିନ୍ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରୁ ହଟିଲେ ଲୁସି ଦାସ। ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ହେଲେ ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ୍‌ କଲେଜର ଡିନ୍‌ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲେ ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା
ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ। କଲବଲ କରିବ କାଳବୈଶାଖୀ । ୨୬ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉପକୂଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବ। ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ ଆରସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୬ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନିଲାମ ହେବ ୩୪ ଖଣି
 ଓଡ଼ିଶାର ୩୪ଟି ଖଣି ନିଲାମ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୨୫ଟି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୯ଟି ଖଣି ନିଲାମ କରିବେ । ଖଣି ଓ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଓ ନିୟାମକ) ନିୟମ ୨୦୧୫ ଅନୁସାରେ ୫୦ ବର୍ଷିଆ ଲିଜ ଅବଧି ସହ ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ । ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ମାଲାକାନଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍‌, ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ଚୂନପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ତମ୍ବା, ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣି ଓ ସୁନା ଖଣି ଆଦିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।

ପୁରୀ ସହର ତଳେ ସୁଡଙ୍ଗ
ପୁରୀ ସହର ମାଟିତଳେ ଆଉ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋହର ମାରିଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଡ଼ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସର ନୁହେଁ, ବରଂ ସହର ସାରା ମାଟିତଳେ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ୨୧.୬ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଠା ରହିଛି। ‘ଏରିଆ-ଏଚ୍‌’ ବା ଏମାର ମଠ ସହ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବୁଢ଼ୀ ମା’ ମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ୪୩ଟି ଐତିହ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ମାଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁର ପାତ୍ର ସହ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। 

ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼ ନାମଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍‌, ଏମ୍‌ଏଡ୍‌, ବିଏଚଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form ପୂରଣ କରିପାରିବେ। 

ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବସର ଅନେକ ଅଂଶ ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର  ୪ଟା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା । 

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ୮ ହଜାର ୯୩୦ ଦିନର ସରକାରରେ ରହିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଆଜି ମୋଦି ୮ ହଜାର ୯୩୧ ଦିନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

ବଢିଲା ପ୍ରିମିୟମ୍ ତୈଳଦର
ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏବେ ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଲିଟର ପିଛା ୨୨ ଟଙ୍କାର ଏହି ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରତି ଲିଟର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୯.୫୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍‌
ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ ରେଡ୍। ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ  ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏହି ଚଢାଉରେ ପୋଲିସକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ୍‌ରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ଯାହାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍‌ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଢାଉରେ ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୫ ଜଣ ଏସ୍‌ଆଇ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ ।

ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଜେରୁସାଲେମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ସହରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ସହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ ସାଇରନ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ।

