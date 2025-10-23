Top 10 News Today:ସକାଳୁ ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Trending Photos
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଫିଟିଲା ଗୁମର
ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଖୋଲିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣାକୁମାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାବସାୟିକ, ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଲିଙ୍କ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁକୁ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡା. ଶରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହତ୍ୟା ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ
ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରକୋପ ସହିବେ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଥିଲେ ବି ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉଭୟ ଲଘୁଚାପ ମିଶି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି ।
ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୯ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟାଲଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଓୟୁଏଟି ଡିନ୍ ଡଃ. ପ୍ରସନ୍ନଜିତ୍ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଵିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛିସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ସଚିବ ଡ. ପାଢ଼ୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଋଷ ପରମାଣୁ ବାହିନୀର ସମରାଭ୍ୟାସ
ଋଷ ସେନାର ପରମାଣୁ ବାହିନୀ ବୁଧବାର ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଓ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧଭ୍ୟାସ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପରମାଣୁ ବାହିନୀରେ ପୁର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ । ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କ୍ରେମଲିନ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଗୋଟି ଚାଳନା କଋଛି । କ୍ରେମଲିନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଓ ନୌସେନାର ପରମାଣୁ ବାହିନୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରୢାକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ସିବିଆଇକୁ ସୁପାରିସ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
୬ ମିନିଟରେ ୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର
ଭୂରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଯୋଗୁ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର, ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ଦର ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୬% ଅର୍ଥାତ୍ ୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଦର ଏହାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସି ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୁଲିସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ବିବାହ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇସି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭ୍ରାଟ।
ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଲୁଗାପଟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଉପରେ ଥିବା ଟିକସକୁ ୫୦%ରୁ ୧୫-୧୬%କୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ବଦଳରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲେ ଏହି ରୂପ ନେଇପାରେ।