Top 10 News Today: ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିବ ଭିସା ଅଫିସ, କଟକ ଏଲଆଇସି ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:37 AM IST

ବରମୁଣ୍ଡା ବିଏସ୍‌ଏବିଟିରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିସା ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି ବିଡିଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ଏବଂ ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାବାସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ (ବିଏସ୍‌ଏବିଟି) ଠାରେ ଏକ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (ଭିଏସି) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଜୁନ୍‌ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ୧୧ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା କାମ ମନା । ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିବ ।

LIC ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏଲଆଇସି ଅଫିସରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି। 

ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ: ଇରାନ
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି । ୫ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହି ଅବସରରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଏନର୍ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ୨ ଦିନ ହେଲା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନ ସହ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆଉ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

୫ ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା
ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ୪୮ ଘଣ୍ଟିଆ ଚରମବାଣୀ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଦିନ ଧରି ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ସେ ‘ଟ୍ରୁଥ୍‌’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବାରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନୀ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଭୟଙ୍କର ସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା : ୩୪ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କଲମ୍ୱିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ କଲମ୍ୱିଆରେ ସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୩୪ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିମାନରେ ୧୧୦ ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିମାନ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଇକ୍ୱେଡର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ପୁଏଟ୍ରୋ ଲିଗୁଇଜାମୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ହରକୁଲେସ ବିମାନ । 

ରାତି ପାହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି-ମଣତି; ୧୦୦ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ରହିବନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଆସନ୍ତା କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ତ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।‌ କହିଛନ୍ତି ଜେମୋଲୋଜିଷ‌ଟଙ୍କର ମୃତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ୧୯୭୮ରେ ଯେଉଁ ହୀରା ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ର ମୂଲ‌୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା ଏଥର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢୀ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ସେବକ ବୋଲି ସେବାୟତ ଙ୍କ ପଟରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ OTET- ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା
ମେ ୨୯ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)। ଏ ନେଇ ସୋମବାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। OTET 2026 ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମେ ୨୯ରେ OTET 2026 ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.nic.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। OTET 2026 ପେପର-୧ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପେପର-୨ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫି ଦେୟ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ୯ ଏପ୍ରିଲ ରାତି ୧୧.୪୫ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।

ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ
ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ-କଳାହାଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୯୬ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା
ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ରେ ୬୮୩୮ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଏବଂ ୫୯୪୨ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ରେ ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୮୨୦୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । କେବଳ ୬୦୩୬ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

