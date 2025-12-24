Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3051461
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today:ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା
ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା । ସଜେଇ ହୋଇଛି କଂସଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର ସମେତ ରଂଗମହଲ । ଚଳିତଥର ୭୮ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆଜିଠୁ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବରଗଡ଼ ସହର ଚଳଚଂଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଯୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ହାଟପଦା ଠାରେ ମହାରଜ କଂସ ଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ୧୨୦ ଫୁଟ  ପ୍ରସ୍ଥର ରାଜଦରବାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୫୫ ଜଣ କାରିଗର ଆସି ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ବଢୁଛି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ
ବାଂଲାଦେଶୀ ହାଇ କମିଶନଙ୍କୁ ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିସନର ରିୟାଜ୍ ହାମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମନ କରିଛି ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଭାରତର ହାଇ କମିଶନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମନ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଜାରି କଲା ସମନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ କମୁନି ହନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଆଜି ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଜି ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଜି ମହାକାଶକୁ ଯିବ ଇସ୍ରୋର ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ ସାଟେଲାଇଟ
ଆଜି ଭାରତ ମାଟିରୁ ମହାକାଶକୁ ଯିବ ସବୁଠୁ ଓଜନିଆ ସାଟେଲାଇଟ । ସିଧାସଳଖ ମହାକାଶରୁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇଁ ଫିଟିବ ବାଟ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨ । ୬.୧ ଟନ୍ ଓଜନର ଏହି ବିଶାଳ ସାଟେଲାଇଟକୁ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ ଇସ୍ରୋର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ଏଲଭିଏମ୍-୩। ସକାଳ ୮ଟା ୫୪ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେଶ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହା ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ ।

ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି, ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କୋରାପୁଟଠାରେ ୫.୫ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରି, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ୭ ଡିଗ୍ରି, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ୮ ଡିଗ୍ରି, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୨ ଡିଗ୍ରି, ଚିପିଲିମା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ୯.୯ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୦.୪ ଡିଗ୍ରି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୧୦.୮ ଡିଗ୍ରି ରାତି ପାରଦ ରହିଥିଲା ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।  ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା
ଏଣିକି ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି  ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରହିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪୨୮ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୧୦୮ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିସବୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ  ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହିକ୍ରମରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୦ ଗୋଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ହାଇକୋର୍ଟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାମଲା
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ପରେ ସଚେତନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ୨୭ ତାରିଖରେ ଏଥିନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା  ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଖମଖିଆଲି ଆଚରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଓ‌ପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଓ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 

ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାଦ ପଡିଲେ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର 
ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ SIR ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। SIR ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼ର ମୋଟ ୨,୧୨,୩୦,୭୩୭ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୮୪,୯୫,୯୨୦ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଜିତିଲା ଭାରତ
 ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୧୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧.୫ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୧୨୯ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
weather updates
Weather Updates: ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ମାତ୍ରା
jagannath mandir ratna bhadar
RatnaBhandar Issue: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚେତା ପଶିଲା, ୨୬ରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି
libiya army chief died in plane crash
Plane Crash: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଦେଶର ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
isro news
ଆଜି ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଇସ୍ରୋ, ମହାକାଶକୁ ଆମେରିକୀୟ 'ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨' ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇବ