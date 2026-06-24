Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today:ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:20 AM IST
Top 10 News Today:ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ, ୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 23
2
Maa Samaleswari TempleJun 23
3
Odia NewsJun 23
4
Odia NewsJun 23
5
Puri Rath YatraJun 23