Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ
ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ । ଜୁନ ୧୨ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ । ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଲା ଅଗ୍ରସର । ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା
ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀୟା ସିନେମା ହଲ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଆତଙ୍କରାଜ। ଶ୍ରୀୟା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ନ ପୁରସ୍କାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ୫୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ଜଣ ଓଡ଼ିଆ । କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର । ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି । କଳା ପାଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ
ଖରିଫ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲାର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗତ ରବିରେ ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲାର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଟୋକନ ମିଳି ପାରି ନ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମେତ ଋଣ ପରିଶୋଧ, ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଧାନ ବିକ୍ରି ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ କିଣାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଝାରପଡ଼ାରେ ୭ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ
ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗାର୍ ଖାଇ ୭ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨ ଜଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଅସୁସ୍ଥ କଏଦୀମାନେ ହେଲେ ସାଜିଦ୍ ଖାନ, ସୀମାଞ୍ଚଳ କୁଞ୍ଜ, ବିକାଶ ପାଇଟାଲ୍, ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ ଓ ରୁପ ସିଂହ। ରୁପ୍ ସିଂହ ଜଣେ ମାଓନେତା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଅବସରର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଠିକାଦାର ସନ୍ୟାସୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ କାମର ବିଲ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଟିମ୍ ।
ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୁଟ, ମହିଳା ଗିରଫ
ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ ହୋଇଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ । ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ହୋଇଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା । ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବ ସୂଚନା ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୫ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ
ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୭ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମରଶରୀର ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡ଼ିପଷାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଶୋକରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଗାଁର ପରିବେଶ ଶୋକାକୂଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ।
ଆଜିଠାରୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୬ ଆସନ୍ତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଦିନ ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬' ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ (କ୍ୱାଲିଫାୟର୍) ଅଟେ। ଏହି ୫ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୬୩୦ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ (୩୪୨ ପୁରୁଷ ଓ ୨୮୮ ମହିଳା) ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ ୪୫ଟି ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୌଡ଼, ହାଇଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗଜମ୍ପ, ହର୍ଡଲ୍ସ ଏବଂ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
LSGରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ
ରିଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ପୂର୍ବ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଏକ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଉଇକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବଦଳରେ, ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପନ୍ତ ୧୨ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ଏକ ମିଡିଆ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରି ଡିଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଡିଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଯୋଗଦେବେ।