Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3227293
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ! ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

Top 10 News Today: ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ! ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

Top 10 News Today: ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ! ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 24, 2026, 08:17 AM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ! ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

ହତ୍ୟା ଓ ଘରପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ଘରପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ । ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉମରକୋଟ ବାଉଁଶବେଡ଼ାରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ୨୦୧୬ ଜୁଲାଇରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ । ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ
ଆହୁରି ୪ ଦିନ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ଅନଳ । ଏହି ନିଆଁ ମାଡ଼ରେ କଲବଲ ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ୨୮ରୁ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ । ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିଛି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା । ଶନିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୫ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାତିରେ ଆଜି ବି ଜଳିଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା । ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୭, ବଲାଙ୍ଗୀର ୪୪.୫, ଭବାନୀପାଟଣା ୪୪.୫, ନୂଆପଡ଼ା ୪୩.୫, ବରଗଡ଼ ୪୨.୮, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୪୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା । ଉପକୂଳରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ଗରମର ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ୩୯.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୧୮ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା ।

ଆଜିଠୁ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ
ଆଜିଠାରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ, ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍‌ବେଗ ଜଣାଇବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ
ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଓକିବସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଏସ୍‌ପି । ଏ ନେଇ ଶନିବାର ଗୃହ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏସ୍‌ପି ମଡକର ସନ୍ଦିପ ସମ୍ପଦଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏସ୍ପି ଭାବେ ବଦଳି ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍‌ପି ଥିବା ପରମାର ସ୍ମିତ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏସ୍‌ଟିଏଫ୍ ଏସ୍‌ପି ପଦକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।

ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ!
ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ୨୭୦.୮୨ ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିବେଚନା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତୃଟି
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତୃଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପ୍ରାୟ ୨୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାସିର ବେଷ୍ଟ ନାମକ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ନିଖିଲ ହାଡ଼ପା ହତ୍ୟା ଘଟଣା : ଆଉ ୩ ଗିରଫ
ନିଖିଲ ହାଡ଼ପା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅମିତ ମେଲେକା,ହେମନ୍ତ ମେଲେକା ଓ ଭିକି ବେହେରା । ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରାୟଗଡା ସହରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ରାୟଗଡା ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପିଟଲା ସାହି ଓ ରେଲି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ୩ଜଣ ଗୁରୁତ୍ତର ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଅତିରୀକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । 

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ, ଅନୁଗୋଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜୟୀ
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲିଗରେ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ', ଅନୁଗୋଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ' କୋରାପୁଟକୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ, ଅନୁଗୋଳ ବରଗଡ଼କୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସୋନପୁରକୁ ଭଦ୍ରକ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହରାଇଥିଲା। 

ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ
ଆଇପିଏଲର ୬୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପ୍ଲେ-ଅଫ ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜିବିତ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ। ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ୭ ୱିକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୭ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୯୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ୧୮ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ୫୧ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୧ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ବଳରେ ୧୦୧ ରନ କରି ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Power cut
ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର
today Morning headlines
Top 10 News Today: ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଅଣ୍ଟ! ଆହୁରି ୪ ଦିନ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Donald Trump
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତୃଟି; ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ
Odisha news
ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ୧୧ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ବଦଳି
Odia News
B.Ed, BH.Ed ଓ M.Ed ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା