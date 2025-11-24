Top 10 News Today: ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ, ମିଆଁମାର ଚାଲିଯିବ ବାତ୍ୟା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ମିଆଁମାର ଚାଲିଯିବ ବାତ୍ୟା !
ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୨୪ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସୋମବାର ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ୨୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଆଗରୁ ଦିଗ ବଦଳାଇ ମିଆଁମାର ପଳାଇବ।
ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଅଢ଼େଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇପାରିବେ।
ଆଜି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ଆଜି ଦେଶର ୫୩ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ୧୫ ମାସ ଯାଏ ସେ ପାଲଟିବେ ଭାରତର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ
ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ହିଜବୋଲାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହାଇଥାମ୍ ତାବାତାବାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦକ୍ଷିଣ ବୈରୁତ ସହର ଦହିୟେହରେ ଏକ ବଡ଼ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ହିଜବୋଲା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିକଟସ୍ଥ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ବାଘମାରୀରେ ଅପହରଣ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନବୀନଙ୍କ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ସରକାରରେ ମା'ମାନେ ସବୁଠୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଠପ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଘଟଣାରେ ୫ଅଭିଯୁକ୍ତ
ବାଂଲାଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଓ ତା’ର ଭାଇ ଅବଦୁଲ ମୁତାଲିଫ ଖାନ , ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥି ସହ ଘଟଣାର ଖାନ୍ତଲାସୀ ଚାଲିଛି । BNSର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ ଯାଇଛନ୍ତି । ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ମାନବ ଚାଲାଣ ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି । ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସୋରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ
ସୋରରେ ମଦ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଚେନ୍ ଲୁଟିନେଲେ ଲୁଟେରା। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୋକାନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ସର୍ରେ ଆସି ଲୁଟିନେଲେ ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହାତ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।
ସ୍ମୃତି-ପଲାସଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଗୀତିକାର ପଲାସ ମୁଚ୍ଛଲଙ୍କ ବିବାହ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିଗତ ହୋଇଯାଇଛି । ରବିବାର ନଭେମ୍ୱର ୨୩ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲୀରେ ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାସଙ୍କ ବିବହା ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର ଖୁସିର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସ୍ମତିଙ୍କ ବାପା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କାରଣରୁ ସ୍ମୃତି ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ବିବାହ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ ଆଥଲେଟ୍ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ
ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ ଆଥଲେଟ୍ ଅମିୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଶ୍ୱେତା ଅତିଲିଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଇନିଂସ। ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଲା ଭାରତର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ ଅମିୟ କୁମାର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅମିୟଙ୍କ ସହ ଶ୍ୱେତା ଅତିଲିଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୧ ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି
ଏଣିକି ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଗୃହ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲି ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ରବିବାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ବାଲି ମାଫିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲିର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।