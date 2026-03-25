Top 10 News Today: ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଆଜି ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି
ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣତିମଣତି। ଶୁଭବେଳା ଦିନ ୧୨ଟା ୦୯ରୁ ୧ଟା ୪୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। ଗଣତିମଣତି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେବଳ ବଳ ବାହାର କାଠ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିତରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବରାଦି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ଯ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯୟୀ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। ପରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ୟ ରତ୍ନ ଓ ଜିନିଷ ଗଣତିମଣତି ହେବ। ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଗଣତିମଣତି ହେବ। ୧୯୭୮ ମସିହାର ଗଣତିମଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକା କ୍ରମାନ୍ଵୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଜିନିଷର ମେଳକ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଓ ଜିନିଷର କେବଳ ଓଜନ, ମେଳକ, ଗଣତି କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ୍ ଆଜ୍ମା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଡ୍ରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାରର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
ବନ୍ଧା ହେଲେ ଅଡିଟର
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଫିସ ଅଡ଼ିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ। ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କିରିଛି। ଚଢାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଗ୍ରି କଲେଜ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସିପି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେବା ଯାଞ୍ଚ ଓ ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଠିକ କରି ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ବଢ଼ିବନି ବିଜୁଳି ଦର
ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢିବନି ବିଜୁଳି ଦର । ବିଦ୍ୟୁତ ଟାରିଫ୍ ନବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟୋରୀ କମିଶନ (OERC) । ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ଶେଷ ଥର ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୦ ପଇସା କମିଥିଲା ।
ବଦଳିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ
ବିଧାନସଭାରେ ବଦଳିଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସଙ୍କୁ ଇ ବ୍ଲକର ୧୩ ନମ୍ବର ସିଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗହଣରେ ବସୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଦାଶରଥିଙ୍କୁ ଇ ବ୍ଲକର ୧୪ ନମ୍ବର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଆସନକୁ ବଦଳାଯାଇ ଇ ବ୍ଲକର ୯ ନମ୍ବର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବେ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ
ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ) ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ । ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଖାତା ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ । ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ । ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବ । ମେ’ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ବଢିବ ତାତି
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି । ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ତାତି ବଢ଼ିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
‘ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡିଶାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ 2.0ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷର ହୋଇଛି | ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍ ପାଟିଲ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି. ସୋମନ୍ନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ବାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ଶୁକ୍ରୁ । କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍ ପାଖରେ ଶୁକ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଏକେ-୪୭ ସହ ଶୁକ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ଶୁକ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି ତା' ସହ ଆଉ ୪ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି- କନ୍ଧମାଳ- ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତରେ ଶୁକ୍ର ଲୁଚିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଶୁକ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ରହିଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାଥୀ ମାଓବାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶୁକ୍ରୁ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଆଜି ନିଧନ ହୋଇଛି । ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସମ୍ମାନଜନକ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୧୦ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ୟାନେଲ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ହରିଶଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଛି ।