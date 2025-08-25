Top 10 News Today:ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିନା ପ୍ରାୟୋଜକରେ ଖେଳିବ ଟିମ୍‍ ଭାରତ ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:42 AM IST

1. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ  ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୭୫୦ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟୟକୁ ହଠାତ୍‍ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପ୍ରକଳ୍ପସବୁକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିବା ବିଭାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଦରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। 
 
2. ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗଡ଼ିକର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁ ବନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଜଳ ପତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୨ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। 
 
3. ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣିଥରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁ  ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 
 
4. ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 
 
5. ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧାମରା ଉପକୂଳରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା।  ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଉପକୂଳରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। 
 
6. ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ସରକାରଘଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ହେବ।  ଚାଷ ଜମିକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 
 
7. ବିନା ପ୍ରାୟୋଜକରେ ଖେଳିବ ଟିମ୍‍ ଭାରତ। ଦୁବାଇରେ ଖଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ ସମୟରେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜର୍ଣିରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲୋଗୋ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଜରିଆରେ ଅନ୍‍ ଲାଇନ୍‍ ଗେମ୍‍ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଟିମ୍‍ ଭାରତର ପ୍ରାୟୋଜକ ଡ୍ରିମ-୧୧ ଆଉ ପ୍ରୋଜକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି  ଜଣାଇଛି। 
 
8. ଋଷ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତଥା ୟୁକ୍ରେନ୍‍ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଣୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 
 
9. ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଯେଉଁଠି ବି କମ୍‍ ଦାମରେ ତୈଳ ମିଳିବ ସେଠାରୁ କିଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଋଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କୁମାର। ଭାରତ ନିଜର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିନୟ। 
 
10. ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସର୍ତ୍ତକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରୁଛି ତାହାକୁ କିପରି ଜବାବ ଦିଆଯିବ  ସେ ନେଇ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ଚାନ୍‍ସେଲର ଫ୍ରିଡ୍ରିକ୍‍ ମର୍ଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ ଆମେରିକାଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ନିଜର ବଜାର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ୟୁରୋପୀୀୟ ସଂଘ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମେରିକା ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
Prabhudatta Moharana

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
Accident News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଆଓ ନେକ୍ସଟର "ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
Top 10 News: କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
