Top 10 News Today:ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:51 AM IST

ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀ: କୋଣାର୍କରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବୁଡ
ପବିତ୍ର ମାଘସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ତପସ୍ୟା ଓ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଧାର୍ମିକମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଘସପ୍ତମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଓ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଏହି ମେଳାରେ ଶହ ଶହ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସାଧୁ–ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ନାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘମେଳା । ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ବେଦଧ୍ୱନି ଓ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ବାରଭୂଜା ଯାଏଁ ମେଳି ଲାଗିଛି । ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି । 

ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗୋପାଳପୁରରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି । ରବିବାର ପୁରୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ । ଗୋପାଳପୁର ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୭, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୫, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ । ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ୫.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଉରକେଲାରେ ୮.୫, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୮.୭, ଫୁଲବାଣୀରେ ୯, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କିରେଇରେ ୧୦, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୧୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ।

ସମ୍ବଲପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଉଦଘାଟିତ
ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବିଚାର ଓ ଆଚାରର ଏକ ଉତ୍ସବ । ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ମିଳେ । ଆଜିକାଲିର ମୋବାଇଲ ଓ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡର 'ରିଲ୍' ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ସାରା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ୨୬ତମ ସମ୍ବଲପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶହ ଶହ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକ ବାହିରିଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର, କାକଟିଆ ଛକ ଦେଇ ଗଣେଶ୍ବରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ । ଲାଲ ବାହାଦୁର ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସରୁ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସରୁ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଟ୍‌ ୪୧ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ଭେନଜୁଏଲା
ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସୀ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଆମେରିକା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକାର ସେନା ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭେନେଜୁଏଲା ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱିକାର ନ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ପୁଣି ବରଗଡ଼ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଫସିରଫ୍‌ ଜବତ
ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କଫସିରପ୍‌ ଜବତ । ଶନିବାର ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କଫସିରପ୍‌ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧୩୦ ବୋତଲ କଫ୍‌ ସିରପ୍‌, ୨ଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ ନିଶା ବଟିକା, ଗୋଟିଏ ପଲସର୍‌ ବାଇକ୍‌, ଗୋଟିଏ ହୋଣ୍ଡା ଲିଭୋ ବାଇକ୍‌, ଗୋଟିଏ ଅଟୋ, ନଗଦ ୧୮୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୫ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଗୁଡ଼ି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା;୬ ଗିରଫ
ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାା । ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୋରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଦୋରାଙ୍କୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।୫ଜଣଙ୍କୁ ଦୋରାଗୁ ଅଂଚଳରେ ଗିରଫ କରିଯାଇଥିବାବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍‌ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକାରେ ବରଫଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ
ଆମେରିକାର ୧୮ ରାଜ୍ୟରେ ବରଫ ଝଡ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଏହି ଝଡ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରି ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉଡାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ବରଫ ଝଡ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଲବାମା, ଆର୍କାନ୍ସସ, ଡେଲାୱେର, ଜର୍ଜିଆ, କାନ୍ସାସ, କେଣ୍ଟକି, ଲୁଇଜିଆନା, ମେରିଲାଣ୍ଡ, ମିସିସିପି, ମିସୌରୀ, ନ୍ୟୁଜର୍ସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ନର୍ଥ କାରୋଲିନା, ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ, ସାଉଥ୍ କାରୋଲିନା, ଟେନିସି, ଟେକ୍ସାସ ଓ ଭର୍ଜିନିଆ ।

