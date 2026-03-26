Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:50 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀୀ
ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ଅଣଲେଉଟା ରୁକୁଣା ରଥ। ରଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। ତାଙ୍କ ସହ ରଥରେ ବିରାଜିବେ ଶକ୍ତିସ୍ବରୂପିଣୀ ମା’ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ ରଥଦାଣ୍ଡ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ, ଝାଞ୍ଜ, ଢୋଲ, ଭେରି, ତୂରୀର ସୁମଧୁର ଝଙ୍କାର  ଏବଂ ଲୋକକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟର ସମାହାରରେ ରଥଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ। ରଥ ଆଗେ ଚାଲିଥିବ ବିଶାଳ ପଟୁଆର। 

ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ଅବରୋଧ କରିବନି ଇରାନ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଆସିଛି। ଇରାନ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ବନ୍ଧୁ ଦେଶର ଜାହାଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।ଆରାଘଚିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ, ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। 

ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନିୟମ ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୪୫ ଦିନ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୫ ଦିନର ବୁକିଂ ଅବଧି ଜାରି ରହିଛି। ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମଦିନର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଗଣତି କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ରାହୁ ରେଖା, ସୁନା ଚିତା ଗଣତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ।

ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ
ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପତିତପାବନ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା। ବେଧଡ଼କ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁତୟନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଂହଦ୍ବାର ପୁଲିସ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ବିସ୍ଫୋରକ ମୋଡ଼
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ୨୬ତମ ଦିବସରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଥିବାବେଳେ, ତେହେରାନ ୱାସିଂଟନର ୧୫ ସୂତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ସାଂପ୍ରତିକ ସାମରିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ୱାସିଂଟନର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପନ୍ନ କରିବା ସହ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।  

ସଂଶୋଧିତ ଉଡାନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ୨୮,୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଉଡାନ୍ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୫-୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ ସେବା ପାଉଥିବା ଓ ସେବା ପାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 

ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଉ ୭ ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଓଡିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ । ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା । ୪ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ମାଓ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମୁ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୭ ଦିନ ଭିତରେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ, ଓଡିଶା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ । ୨୦୨୫ ରୁ ୨ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାଡର ସହ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ୭୭ ଜଣ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ମାଓ ନେତା ଶୁକୃ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛି ।

ଆଜି ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା । ଅପରପକ୍ଷରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଜାରି ରହିବ। ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାପରେ ବି ଆସନ୍ତା ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ ଟା ଯାଏ ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

୧୦୦ ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମଞ୍ଜୁର
ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ହେବ ମଜଭୁତ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଉଡାନ-୨.୦ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ ୧୦୦ଟି ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର ବିକଶିତ କରାଯିବ । ସଂଶୋଧିତ ଉଡାନ ଯୋଜନା ୧୦ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୫-୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏଥିପାଇଁ ୨୮,୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ୨୦୪୭ ଭିଜନ ଅନୁରୂପ । ଉଡାନ-୨.୦ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ।

