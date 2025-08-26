Top 10 News Today: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ପୁଣି ସପ୍ତାହେ ବର୍ଷା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ପୁଣି ସପ୍ତାହେ ବର୍ଷା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:40 AM IST

Top 10 News Today: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ପୁଣି ସପ୍ତାହେ ବର୍ଷା ଓ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ । ଆଗରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଭସାଇ ନେଇଛି । ବୈତରଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କସପା ପଞ୍ଚାୟତ ଦରଘା ନିକଟରେ ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀରେ ୧୦୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘାଇ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଅହିୟାସ ବଜାର ସମେତ ବହୁ ଗାଁରେ ପଶିଛି । ଅଚାନକ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଶତାଧିକ ପରିବାରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ନଦୀ
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଉଛୁଳୁଛି ବୈତରଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା । କାଣୀ ନଦୀରେ ୧୫୦ଫୁଟର ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି  ।  ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ୨ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୬ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି  । ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ କାଣୀ ନଦୀରେ ବଡ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି । 

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସପ୍ତାହେ ବର୍ଷା
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା ମିଳୁଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ‘ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୫ତମ ବୈଠକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ ୩ଟି ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ୧ ଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ବିଭାଗର ୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ଚିଲିକାରେ ଚାଲିବ ସି’ପ୍ଲେନ୍‌
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ଲ୍ୟୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍‌ ସମୟରେ, କମ୍‌ ଭଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଆଉ ତାହା ବି ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟରରେ । ସେହିଭଳି ଚିଲିକା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ସି’ପ୍ଲେନ ଚଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାମୁହାଁ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହାବାଦ୍ ଦୁବାଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଆଶଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

୪ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ଚାରିଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସଚ୍‌ସକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ୍‌ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ଆମେରିକା ଜାରି କଲା ନୋଟିସ୍
୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗିବ ୫୦% ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୫୦% ଶୁଳ୍କର ଅଧା ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଅଧା ବୁଧବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୨:୦୧ କିମ୍ବା ତା’ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମାବଳୀ ଓ ନିଷେଧ ଆଇନ
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମାବଳୀ ଓ ନିଷେଧ ଆଇନ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଭାବ । Dream11 ସହ ୩୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜର୍ସି ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍‌ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ କରିଛି BCCI । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପୋନ୍ସର ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ କହିଛି । ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ସ୍ପୋନ୍ସରସିପ୍ ରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦେବଗଡ଼ର ଶୁଳିଆପଦା ଆଇଜି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

;