Top 10 News Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପାରଦ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପାରଦ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:17 AM IST

Top 10 News Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପାରଦ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ : ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ
ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ସେପଟେ କଟକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କୋରାପୁଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ।

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ
୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟମୋଟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦,୦୦୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେଶ କୁମାର ମାହାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଏଆଇ-ଭିତ୍ତିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା, ୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (FRS) ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସର ଆମକୁ ଆମ ଦେଶର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।"

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ରୋହିତ, ଶିବୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ: ୪ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
୨୦୨୬ ତାଲିକାରେ ୧୯ ଜଣ ମହିଳା, ୧୬ ଜଣ ମରଣୋତ୍ତର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ/ଏନ୍‌ଆରଆଇ/ପିଆଇଓ/ଓସିଆଇ ବର୍ଗର ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର କ୍ରିକେଟର୍‌ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଜେଏନ୍‌ୟୁର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଜଗଦୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ୍ନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ୨୦୨୬ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଘୋଷିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ଖସିବ ଶୀତ
ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ‌ ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି। ଘୁ. ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୮ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ପାରଦସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।

ଜମିବାଡି ବିବାଦ :  ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଜମିବାଡି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ସ୍ବାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ।  ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ, ମାଳତୀ ସୋରେନ, ମମି ସୋରେନ। ଘସିପୁରା ଥାନା ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି।

୨୭ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୭ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୋଳଥିଆ ମେନରୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲାକ ରବି, ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଓ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବେ। 

ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରର ପତନର ମୂଳ କାରଣ ଆମେରିକା ?
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ସହିତ ଜଡିତ ଆମେରିକାରୁ କୂଟନୈତିକ ରେକର୍ଡିଂ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଲିକ୍ ପରେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଆମେରିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହିବୁଲ ହାସନ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଡିଓ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲା।

କଟକଣା ହଟାଇଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ କଟକଣା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ । ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଚାପରେ ଚେପା ହେଲେ କଲେକ୍ଟର । ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଥିବା ଆମିଷ କଟକଣାକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାଧୀନତାର ଉଲଂଘନ ବୋଲି ଅନେକ କହିଥିଲେ । ଏହାର ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମନୋଜ ସତ୍ୟଓ୍ବାନ ମହାଜନ ।

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍‌ ଥିଲେ ଟୁଲି । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

