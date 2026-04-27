Top 10 News Today:ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଆଜିଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଆଜିଠୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:02 AM IST

ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, କଲବଲ କରୁଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି
ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଉପରମୁହାଁ ରହୁଛି ପାରଦ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଏହା ଥିଲା ରେକର୍ଡ ତାତି । ରାଜ୍ୟର ୧୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏଭଳି ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ପୂରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ଯୋଗୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଆଜିଠୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସ୍ କାମ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ। ଚଳିତବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖରାଛୁଟି ମେ’ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାରୁ ଆଗୁଆ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଡିଇଓ)ଙ୍କୁ ଏନେଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ସ୍ଥଗିତ
ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ-୨, ଅଶୋକ ନଗରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥାନ୍ତା।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଖେଡ଼ା
ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖେଡା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରିନିକି ଏକାଧିକ ବିଦେଶୀ ପାସପୋର୍ଟର (ୟୁଏଇ, ଇଜିପ୍ଟ, ଆଣ୍ଟିଗ୍ବା-ବାର୍ବୁଡା) ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଖେଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରିନିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ। ଆସାମ ପୁଲିସ ଏପ୍ରିଲ ୭ରେ ଖେଡାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲା।

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତ ମୁତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
ରବିବାର ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଏପଟେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୮ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ରଥ ଖଳାରେ ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଥ ଚକ । ରବିବାର ରଥ ଖଳାରେ ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି । ନାହାକା ତୁମ୍ବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ମାହାର୍ଦ୍ଦ ସମର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀଫଳ ଭାଙ୍ଗି ଅନୁକୂଳ ସହ ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିହଣ ଓ ମୁଗୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ୍ଵରେ ବିନ୍ଧ ଖୋଦେଇର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନୁକୂଳ ପରେ ନିପୁଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩୩ତମ ମନ କି ବାତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି 'ମନ କି ବାତ'ର ୧୩୩ ତମ ଏପିସୋଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚିଲିରେ, ଏକ ସଂଗଠନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୋଲି ଦେଖିଛି। 

ଆଜି ସରିବ ପ୍ରଚାର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ୨୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।

ସାଂସଦଙ୍କ ଉଦବେଗ
ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଭୂ ତରାଇ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ସହ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହୋଇଥିଲି କିପରି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଜାଣିନି । କାହା ଚାପରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଏରସମା ଶିଆଳିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାରେ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ।

ଜିତିଲା କେକେଆର
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ KKR LSGକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। KKR ଏବଂ LSG ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। 

