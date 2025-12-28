Advertisement
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:34 AM IST

Top 10 News Today:ତାଇୱାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ, ବିହାରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁ଼ଡି ଆଲର୍ଟ
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ ।

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକରେ ୫ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା େହଲା। ମାତ୍ର ଗଣତିମଣତି କେବେ ହେବ, ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲାନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତିମଣତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ଗଣତିମଣତି କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଏସ୍‌ଓପିର ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ବୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସରକାର ଏସ୍‌ଓପି ଜାରି କରିବା ପରେ ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ।

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍
ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ’ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ଏହା ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରି-ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 

ତାଇୱାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ
ତାଇୱାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ । ତାଇପେଇରେ ଥରିଲା ଘର । ଶନିବାର ତାଇୱାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯିଲାନ୍ ସହର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୩୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ୭.୦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଗଭୀରତାରେ ୭୩ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ସମଗ୍ର ତାଇୱାନରେ ଭୁକମ୍ପର ଅନୁଭବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୁକମ୍ପ ଝଟକାରେ ରାଜଧାନୀ ତାଇପେଇରେ ଘର ଗୁଡିକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । 

ବିହାରରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ନଦୀକୁ ଖସି ପଡିଲା ବଗି
ବିହାରର ଜାମୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ଆସାନସୋଲ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜସିଡିହ-ଝାଝା ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ୧୭ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ତିନୋଟି ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦୁଇଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୨ଟି ବଗି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଥରି ଉଠିଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସସେବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଅନୁମତି
ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ବା ଏମ୍‌ବିଏସ୍‌। ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ସହିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୧୪୨୨ଟି ବସ୍‌ ଯୋଗେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଉଭୟ ଏସି ଓ ନନ୍‌ ଏସି ବସ୍‌ରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ସେବା। ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହିବା ସହ ଆଇକାର୍ଡ ପକାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେଉଁ ରୁଟ୍‌ରେ କେତେ ବସ୍‌ ଚାଲିବ ତାହା OSRTC ସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିବ
ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱିଗୁଣା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡିକର ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୬ଟି ଲାଇନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲମ୍ୱ ସମନ୍ୱିତ ପିଟ୍‌ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। 

୪୨ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଣ୍ଟରର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ
ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ୪୨ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (PUC) ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 

ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ "X" ରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। 

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନର ଅଂଶ କହିଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକାର ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ (ୟୁଏସ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ) ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ତାଇୱାନ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିବାଦର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ।

