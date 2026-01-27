Top 10 News Today:ବୁଧବାର ୮ ଘଣ୍ଟିଆ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ', PUCC ବିନା ମିଳିବ ତେଲ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Trending Photos
ବୁଧବାର ୮ ଘଣ୍ଟିଆ 'ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ'
ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବନି ଦୋକାନ ବଜାର, ଗଡ଼ିବନି ଗାଡ଼ି ମୋଟର । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଟାରିଫକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଘେରିବ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ । ସେପଟେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ।
EU ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ 'ମଦର ଅଫ ଅଲ ଡିଲ' ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର
ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ସାତଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୮ ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୦୮ ବିଲିୟନ ୟୁରୋର ମୂଲ୍ୟର, ଯାହାକୁ ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
PUCC ବିନା ମିଳିବ ତେଲ
ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନମିଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛି ବିଭାଗ । ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତେଲ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଟେ ।
ବଲିଉଡର ଓଡ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ନିର୍ଭୀକ ବୈଷୟିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଇଂ. ସମୀର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ସମୀର ୨ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ସଠିକତା, ବୈଷୟିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସମୀର, ବଲିଉଡର ସାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ପେଶାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ । ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଖ୍ୟଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ।
ଆମେରିକାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୭ ମୃତ
ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେଲା ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ବିମାନ। ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ମାଇନ ବାଙ୍ଗର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (FAA) କହିଛି । ବମ୍ବାର୍ଡିୟର୍ ଚାଲେଞ୍ଜର ୬୦୦ ବିମାନରେ ୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଡାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯାଜପୁର ଚାଷୀ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯାଜପୁର ସହରର କିଆନାଳୀକୂଳ ହରିଣ ସମ୍ମୁଖ ତ୍ରିଛକି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ରାସ୍ଥାରୋକ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର, ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଂଝାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରକ
ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲକ୍ ଥାନା କୋଲଡିଆ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମଳୟ ମାଝୀ ମୃତ। ମୃତକ ମଳୟ ହେଲେ ଲକଥାନା ଅଧିନ ବିଶ୍ବାଳି ଗ୍ରାମର ବୟସ ୪୫ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଝିଅ ଥିବା ସୂଚନା। ପାରାଦ୍ଵୀପ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଅଧିନ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାରାଦ୍ଵୀପ-ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା
ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ରାଜଧାନୀ। ଫୁଟିଲା ବୋମା ହେଲେ ୫ ଗୁରୁତର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ନିୟୁ ଆଜାଦ୍ ନଗରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଛାତ ଉପରେ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ । ବୋମା ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଜଣେ ମୃତ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଟ୍ରାଭେଲର ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପିଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ୧୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତମାନେ ଏକ ମୃଦ୍ୟୁ ପାନୀୟ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ
ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ।ଫେବୃଆରୀ 3 ରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।4 ତାରିଖରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କରିବେ ଦର୍ଶନ।ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।4 ତାରିଖ ରାତ୍ର 4 ରୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟା ।5 ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ।ସକାଳ 7 ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ଶେଷ ହେବ ।ବେଶ ଶେଷ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାମହିମ ।୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୭.୪୦ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସାତପାହଚ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ।ସକାଳ ୭ ଟା ରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ।