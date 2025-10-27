Advertisement
Top 10 News Today:ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:30 AM IST

Top 10 News Today:ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମନ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ୮୩୦କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ଆଡକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ସେହିପରି ରବିବାର ରାତି ୧୦ଟା ବେଳକୁ ଏହା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ)ରୁ ପ୍ରାୟ ୬୭୦ କିମି ପଶ୍ଚିମରେ, ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ ୭୨୦ କିମି ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୭୯୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଓ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୯୦୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟାରୁ ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ଲାଲ୍‌ ଚେତାବନୀ) ଦିଆଯାଇଛି। 

ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କଲା ପ୍ରଶାସନ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ୬ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଗୁଡିକୁ ରେଡ ଜୋନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୨୮ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

୫ ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନକୁ ଉଡିଲା ବିମାନ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନକୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ସେବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E1703 କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚୀନ୍‌ର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୋ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ବିମାନଟି ରାତି ୧୦ଟାରେ ଚୀନ୍‌ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ସକାଳ ଭୋର ୪ଟାରେରେ ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ବାଇୟୁନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଆଜିଠୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ୬୦୦ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲଙ୍କ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। 

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଳୁ ସଂକଟ
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଳୁର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଠାରୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୋଲକାତାରୁ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ବଜାରକୁ ଆଳୁ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଳୁର ଅଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୋଝ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ କିଲୋପିଛା ୫ଟା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପଞ୍ଚୁକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍। ଚାରି ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଛାଇ ପାଇଁ ଏହାକୁ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଲାମେଲାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି| ଅନ୍ୟ ଦ୍ବାର ଅପେକ୍ଷା ସିଂହଦ୍ଵାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଖୋଲାମେଲାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖରାରେ ସିଜିଛନ୍ତି। 

ମନ କି ବାତରେ କୋରାପୁଟର କଫି କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
‘ମନ୍ କି ବାତ’ରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ କଫି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୌରବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୋକେ ବି କଲେଣି କଫି ଚାଷ । ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଫେମସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଛତିଶଗଡର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ୨୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ DVCM, ନଅ ଜଣ ACM ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡର ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି। କେଶକାଲ ଡିଭିଜନ (ଉତ୍ତର ଉପ-ଜୋନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ)ର କୁଏମାରି/କିସ୍କୋଡୋ ଏରିଆ କମିଟିର ମୋଟ ୨୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପାଇଲେ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର
ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର । ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ମ୍ୟାଟିନି ସୋ' ପାଇଁ ଦେବଦାସଙ୍କୁ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାବେଶରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଅବସରରେ ଉତ୍ତରୀୟ, ସମ୍ମାନପତ୍ର, ଫଳକ ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବଳଦେବ ମହାରଥା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଇଲା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଛି ।

